Aznar, instigador de guerra y mal gobernante: Morena

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, afirmó que José María Aznar, expresidente del gobierno español, fue un instigador de la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón y cabeza de un mal gobierno en España.

De igual forma, señaló que Aznar debería pedir perdón al pueblo español por haber representado un gobierno corrupto y malo, de forma que no se puede esperar ningún rasgo positivo de él.

Esto, luego de que Aznar arremetiera este jueves contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su petición a la Corona española para que ofrezca una disculpa a los pueblos originarios del país por los abusos cometidos durante la Conquista y la Colonia.

“Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón, dice que él no pedirá perdón por la invasión de España; pero negar la historia no la borra. Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él”, reprochó Delgado.

El expresidente español reprochó al Papa Francisco haber concedido el perdón solicitado por el mandatario mexicano y de paso ironizó sobre el nombre del tabasqueño al señalar que es una herencia de la evangelización y cultura española.

“Doscientos años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? ‘Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla, y Obrador, de Santander’”, ironizó Aznar.

En ese sentido, dijo que como español se siente orgulloso del legado que su país dejó en América y por lo tanto no pediría perdón por los sucesos históricos que se desencadenaron a partir del arribo de Hernán Cortés a tierra continental de América.

