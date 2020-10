Beatriz Gutiérrez entrega carta de AMLO a presidente de Italia

View this post on Instagram

He entregado una carta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Agradezco a Su Excelencia la gentileza al recibirme y el breve pero intenso recorrido histórico que ha hecho de las relaciones entre ambas naciones. En el Palacio del Quirinal, me ha comentado, hay dos jarrones que el entonces monarca, Maximiliano de Habsburgo, ofreció en regalo al rey italiano. Lo curioso es que dichos jarrones eran, a su vez, de la época colonial. ¡México e Italia unidos siempre! #GrazieItalia 🇲🇽 🇮🇹