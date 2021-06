Candidatos olvidan propuestas sobre energía renovable y medio ambiente

Los candidatos que compiten por un cargo público en la elección intermedia de 2021 se olvidaron de hacer propuestas relacionadas con la energía renovable y el cuidado del medio ambiente, coincidieron analistas del sector.

La agenda ambiental ha sido de las más olvidadas y relegadas, no solo en este sexenio, sino en los últimos 18 años ha estado en la calle, y en esta en particular no hay propuestas, dijo Beatriz Olivera, directora general de la asociación Engenera durante un evento virtual, quien agregó que sólo un diputado habló en contra del fracking y hubo otra propuesta para una nueva ley de aguas.

“No he visto mucho en temas de energía renovable y es importante que lo integren en sus campañas”, agregó.

Estas elecciones y campañas se han caracterizado por la falta de propuestas concretas y sólo hubo ocurrencias, además de que se enfocaron en campañas negativas de los contrincantes, consideró Marco Cancino, director general de la organización no gubernamental Inteligencia Pública.

“Pareciera que cada vez más la calidad de las campañas se reduce de manera sustantiva, no hay debates técnicos de legisladores, gobernadores y alcaldes”, comentó.

Agregó que México se caracteriza por poco debate y propuesta, pues estas elecciones se ha documentado de sobra “la caricaturización con una campaña electoral”.

Daniel Chacón, director de energía de la Iniciativa Climática de México (ICM), comentó que la energía renovable no es objeto de discusión.

“El foco está en temas más de coyuntura, de inseguridad, medicinas, etcétera”, comentó.

El gobierno mexicano propuso una política energética basada en el uso de combustibles fósiles y mayor producción petrolera, y a aunque ha cerrado la puerta a técnicas agresivas con el medio ambiente como el fracking, Pemex, bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, ha planteado proyectos petroleros que requieren dicha técnica.

