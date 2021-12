‘Chicanadas’, que el INE busque aplazar la consulta para revocación de mandato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como chicanadas la intención del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar temporalmente la revocación de mandato por tener recursos insuficientes.

“La Corte resolvió que se tiene que llevar a cabo (la revocación de mandato), son chicanadas, son tácticas dilatorias. Parecen abogados huizacheros. En el fondo ya está resuelto que era lo que nos importaba”, dijo el mandatario.

En conferencia de prensa desde Tabasco, López Obrador comentó que los consejeros del INE deberían promover la revocación de mandato y calificó a los integrantes de este órgano electoral como conservadores por buscar aplazar este método de participación ciudadana.

“Deberían estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia a participativa, porque la democracia no se agota el día de la elección constitucional, es una forma de vida, pero son muy conservadores los que están en el INE. A lo mejor me equivoco y nos dan la sorpresa”, mencionó.

Lee: INE discutirá aplazar la revocación de mandato por falta de recursos

El mandatario federal consideró que lo importante es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ordenó al INE ajustar su presupuesto 2022 para cumplir con el mandato legal de realizar la consulta de revocación, y que es secundario el número de casillas que se coloquen.

“Que el Poder Judicial haya decidido que debe se celebrarse la consulta, lo demás, no deja de ser secundario: si tienen dinero o no tienen dinero, si van a poner suficiente casillas o pocas casillas. Aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación de mandato. El pueblo que es soberano pone y quita”, enfatizó.

Además, López Obrador criticó tanto a los consejeros como a los partidos, porque antes respaldaban la participación ciudadana y ahora cambiaron de postura, lo que significa que no son auténticos demócratas.

“Como diría el finado Juan Gabriel, las vuelta que da la vida: los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación de mandato y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas”, dijo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado