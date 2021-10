Cigarros electrónicos son dañinos; autos ‘chocolate’, necesarios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la postura de su gobierno es que los cigarros electrónicos son dañinos para la salud por lo que defenderán el decreto que prohíbe su importación y comercialización en el país.

“Si la Corte tomó una decisión para permitirlo, nosotros tenemos que buscar otros mecanismos, tenemos otras formas, no puede estar el negocio, el mercantilismo por encima de la salud del pueblo”, sostuvo el mandatario federal en rueda de prensa.

“No es cosa concluida todavía porque se daña a la salud. No se trata de desobedecer sino buscar otra forma, otro mecanismo. Son muchos intereses”, consideró.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores porque vulnera la libertad de comercio, si bien no ordenó regularizar su comercialización.

Lee: Corte declara inconstitucional prohibir cigarros electrónicos

Cifras oficiales apuntan que en México, 938 mil adolescentes probaron alguna vez el cigarro electrónico, de los cuales 160 mil lo usan habitualmente, un hecho que alertó al Gobierno de México, ya que representa la puerta de entrada de adicción a la nicotina.

Respecto al amago de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autopartes (AMDA) de impugnar el decreto presidencial para regularizar autos chocolate en la frontera, el mandatario federal refirió que están en su derecho de combatir la decisión.

El mandatario consideró que la decisión está amparada bajo el argumento que los autos que son importados de manera irregular a México son utilizados para cometer ilícitos por lo que se debe tener un registro de ellos.

Lee: López Obrador firma decreto para regularizar autos ‘chocolate’

A su vez, AMLO dijo que son una opción para aquellas familias que no pueden acceder a un automóvil nuevo y lo requieren para acudir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela.

“Se deben regularizar, podemos probar que se cometen muchos delitos con estos carros que no están regularizados y además es la forma de mucha de gente que no tiene para comprar un carro nuevo, de tener un vehículo para trasladarse al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela y consideramos que no perjudica a los mismos distribuidores, hay para todos, México está en crecimiento”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

“Están en su derecho y nosotros vamos a defender nuestro decreto”, agregó.

El fin de semana en Baja California, el presidente de la República firmó un decreto por que se regularizarán aquellos autos importados de manera ilegal a México desde Estados Unidos con el pago de un permiso de 2 mil 500 pesos.

Los recursos obtenidos por este documento se quedarán en los estados fronterizos y deberán ser ocupados para el bacheo de avenidas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado