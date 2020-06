Conflicto en Morena: Ackerman pide destituir a Monreal; ‘no me voy a confrontar, le replica

Un conflicto más al interior de Morena se desató este miércoles entre John Ackerman y Ricardo Monreal, aunque este último no atizó el fuego.

John Ackerman, uno de los principales ideólogos de Morena y esposo de Irma Eréndira barra, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), hizo un llamado para destituir a Ricardo Monreal de la coordinación de la bancada del partido en el Senado.

El académico hizo la solicitud por medio de su cuenta personal de Twitter, acompañada por el video de la entrevista que concedió Monreal al periodista Carlos Loret de Mola.

Este comunicador difundió la semana pasada un reportaje en el que asegura que Ackerman y Sandoval compraron cinco propiedades inmobiliarias en solo nueve años y recibieron de manera indebida un terreno de parte del gobierno de la Ciudad de México.

"Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto"



Así le dice @RicardoMonrealA

a @CarlosLoret en esta muy interesante entrevista.



¿Qué esperan @MorenaSenadores para renovar su coordinación?



Ya lo dijo @lopezobrador_. Es #TiempoDeDefinicionespic.twitter.com/4xZNwpWZ0q — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) June 24, 2020

En respuesta, Monreal, una de las figuras más influyentes en la autodenominada Cuarta Transformación, aseguró que no se va a confrontar con quienes simpatizan con la construcción del movimiento encabezado por Morena.

“En este momento lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento debemos buscar de qué manera podemos impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa poscovid”, aseguró Monreal a través de un video publicado también en su cuenta de Twitter.

El senador subrayó que respeta la forma de pensar y actuar de todos los integrantes del movimiento, por lo que no generará ninguna confrontación.

“Yo voy a seguir hablando con todos, voy a seguir reuniéndome con empresarios, con comunicadores de distintas ópticas y de distintas vertientes. Nosotros, como movimiento, debemos ocupar todos los espacios, en política los espacios vacíos se llenan”, apuntó.

Además informó que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar la agenda legislativa del próximo Periodo Extraordinario de Sesiones que se llevara a cabo el lunes 29 y martes 30 de junio.

“Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento. Los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie. Si no lo hago con la oposición, menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento, luchando por la Cuarta Transformación”, apuntó el senador.

