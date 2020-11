¿Cómo están construyendo coaliciones los partidos?

Hasta este momento, los partidos que llegan con mayor fortaleza a la elección de 2021 han mostrado diferentes caminos para conseguir coaliciones con otros institutos políticos.

Y si bien a mediados de octubre, la organización Sí por México, encabezada por el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, llamó al PRI, PAN y PRD a integrarse en un frente común para arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena, y los propios partidos han repetido ese discurso, en la práctica se antoja complicado que una gran alianza se concrete, especialmente en la mayoría de las elecciones en las entidades.

En conferencia de prensa este martes, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, sostuvo que en su instituto, las alianzas se realizan desde las bases locales.

“Hemos venido construyendo desde lo local, hemos venido escuchando la militancia del partido. Una coalición que no se construye de abajo hacia arriba es una coalición que no funciona, que no aterriza”, expuso.

En relación con la coalición en Nuevo León, destacó que en la militancia local no estuvieron de acuerdo con integrarse con el partido que en 2018 les había arrebatado en tribunales las alcaldías de Monterrey y Guadalupe.

Mientras que para esa negociación, Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor, estuvo en la entidad, mientras participó en reuniones para definir si se realizaba una gran alianza con el blanquiazul para contender por la gubernatura. Todavía el jueves 19, a unas horas del cierre del plazo para el registro de coaliciones en la entidad, el dirigente nacional del tricolor permaneció en reuniones con representantes estatales del PAN, pero al final la coalición no se concretó.

Cortés resaltó que en tanto, las bases han aceptado trabajar en la construcción de una coalición en 4 estados, “sin embargo, esto no significa que se esté avanzando, que ya hay diálogos que permitirían construir un convenio de coalición, una alianza electoral”.

Entre ellas se enlistan Baja California Sur, San Luis Potosí y Sonora, donde el PAN elegiría a los candidatos, mientras que en Michoacán, donde el PRD tiene mayor fuerza, el dirigente blanquiazul defendió que se tratará de una alianza que postulará a un candidato ciudadano.

En un modelo similar al PRI, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, ha estado presente en negociaciones para cerrar acuerdos con otros institutos políticos.

El pasado domingo, Delgado acudió a Nuevo León para dar a conocer a la militancia la presentación del acuerdo para contender en la entidad de la mano del Partido del Trabajo, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México.

En tanto que este martes, desde la cuenta de Twitter del dirigente, se destacó que las alianzas de su partido buscarán consolidar la Cuarta Transformación.

“Escucharemos a nuestra militancia y [email protected] [email protected] tendrán que hacer un juramento de nuestros principios”, se lee en el mensaje.