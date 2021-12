Cortan reunión privada de diputados con López-Gatell

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados suspendió repentinamente la reunión de trabajo que sostenía con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien acusó a la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, de grabar el encuentro de carácter privado.

Al salir del encuentro, el coordinador de los legisladores del PRD, Luis Espinosa Cházaro, señaló que el funcionario no soportó críticas de su partido.

“No pude acabar la intervención inicial, que era mía, y se dio una serie de desacuerdos por las críticas que se hacen al manejo de la pandemia. Así que, por decisión de la mayoría de Morena y sus aliados, se suspendió (la reunión) sin respuestas ni un reconocimiento al error sobre la forma en que se ha manejado la pandemia y es bastante lamentable que se aplique la mayoría para evitar el diálogo democrático en la Cámara de Diputados”, expuso el perredista.

A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, mencionó en sus redes sociales que la reunión con el subsecretario de Salud fue detenida porque López-Gatell acusó que legisladores del PRD grababan el encuentro.

La “comparecencia” tiene media hora detenida porque López Gatell interrumpió al coordinador del PRD acusando a la vicecoordinadora del PRD de grabar la reunión.



Una postal de cuerpo entero de su soberbia y arrogancia. Movimiento Ciudadano y PAN hemos condenado la agresión. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 13, 2021

Por su parte, el presidente de la Jucopo, el priista Rubén Moreira, exculpó a López-Gatell y señaló que hubo “contrariedades” entre los diputados.

“(La suspensión de la reunión) no es un tema del subsecretario, para ser franco, es un tema de nosotros las y los diputados donde hubo contrariedades, digamos, en el formato que teníamos”, afirmó Moreira.

“Y yo por el bien del diálogo futuro, ahí terminaría ese comentario. Eso no quiere decir que no sigamos recibiendo funcionarios y que no lo podamos hacer en el futuro”.

En el mismo sentido fueron las declaraciones de López-Gatell en sus redes sociales y se dijo abierto a una nueva invitación.

Quedo atento para cualquier convocatoria. Siempre es grato el intercambio de ideas y muy importante la unidad para continuar enfrentando la pandemia de #COVID19. 2/2 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 13, 2021

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que probablemente la reunión se retome. Aunque no explicó el motivo de por qué terminó el encuentro, mencionó que se rompió el formato establecido.

“Se va a retomar, habíamos convenido en un formato y se tomó la decisión colegiada que le corresponde a la Junta de suspender la reunión, darla por concluida hasta donde llegamos y retomarla a través de las comisiones o a través de la propia Junta de Coordinación Política”, declaró el morenista.

