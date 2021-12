Corte tomó buenas decisiones sobre revocación y acuerdo de magaobras: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó dos buenas decisiones sobre la realización de la consulta de revocación de mandato y la orden de transparentar el acuerdo por el que se catalogan como seguridad nacional las obras de infraestructura del gobierno federal.

En el caso de la revocación de mandato, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación constitucional de realizar el ejercicio democrático con el presupuesto que le asignó el Congreso de la Unión.

“El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió de que tiene que llevar acabo la consulta con el presupuesto que tiene el INE. No puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional.

“Es muy buena noticia, todos a prepararnos hasta los de Frena (Frente Nacional Ciudadano) que son los únicos que están impulsando del flanco derecho, los demás están callados, inactivos, incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato, me refiero al bloque conservador de partidos”, expuso el presidente de la República en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Ayer, un ministro de la SCJN determinó que el INE no puede argumentar la falta de presupuesto para condicionar la realización de la consulta de revocación de mandato por lo que debe hacer los ajustes necesarios a su presupuesto para garantizar su realización.

Por otro lado, también celebró que la Corte haya avalado su acuerdo para catalogar como seguridad nacional las obras de infraestructura de su gobierno, como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y sólo ordenó una suspensión para garantizar la transparencia.

“La Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer y que solamente tengo que o tenemos que, como gobierno, presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que iba a ser así.

“Fueron muy buenas decisiones de la Corte el día de ayer”, sostuvo el presidente de la República.

