¿Cuál será el futuro político de Felipe Calderón, tras caída de México Libre? Analistas responden

Por: Valeria Vázquez

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral de negarle a México Libre el registro como partido político, ¿Cuál es el futuro de Felipe Calderón?

Analistas descartan que sea un “cadáver político” y señalan que el expresidente podría encontrar en el Partido Acción Nacional o como legislador de otra plataforma, sus oportunidades para mantener su influencia en la vida pública del país.

Esta semana, se confirmó que la organización liderada por Margarita Zavala y el exmandatario Felipe Calderón, no aparecerá en las boletas de los comicios del 2021 “por no no acreditar el origen de aportaciones en efectivo”, según el Tribunal Electoral.

Con la negativa para registrar México Libre como partido, el regreso a la vida política de Felipe Calderón y Margarita Zavala queda incierto.

Una oposición desarticulada

Ante este panorama, Felipe Calderón podría encontrar un espacio de oportunidad para su futuro político en una oposición y un PAN “desarticulados”, llenando un espacio “donde no hay liderazgos y hay pocas personas que pueden asumir ese rol para poder configurar una especie de oposición”, explicó Gustavo López Montiel, Doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York).

El especialista afirmó que una opción sería regresar al PAN, pero considerando que tendría que haber una rearticulación dentro del partido para reafiliar a los actores que apoyaban al ex presidente y a la ex primera dama, proceso que podría dificultarse por el dominio que configuró dentro del partido Ricardo Anaya.

Otra alternativa, de acuerdo a López Montiel, sería buscar oportunidad en otro partido para tener “una plataforma que les permita articularse como oposición desde la Cámara de Diputados, y posteriormente buscar hacer otra vez un partido político”.

Señaló que el caso de Génaro García Luna, quien fungía como Secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, afecta menos a Margarita Zavala que al ex presidente, a quien “le pesa en términos de imagen, tiene que cargar no únicamente con García Luna, sino con toda la estrategia que instrumentó de combate al crimen organizado”.

Calderón no se va

Además de negociar con el PAN, existe la opción de promover candidaturas independientes, sin embargo, esto implicaría un consumo de recursos muy alto y un nivel de éxito muy bajo, considera Nicolás Loza Otero, investigador en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México.

“No creo que Calderón y Zavala renuncien a la política institucional, no creo que tomen el camino, por ejemplo, de protestar como lo está haciendo FRENAAA, sin ninguna alternativa institucional electoral”, puntualizó el especialista.

Loza Otero explicó que Felipe Calderón es una persona que ha hecho política en condiciones muy difíciles.

“Calderón no se va a achicar, es un animal político total, tanto como López Obrador […] Peña Nieto no tiene esa vocación, el propio Fox también ya lo demostró, son políticos que estuvieron ahí y no quedaron con ganas de hacer mucha política más”, argumentó el investigador, quien cree que Calderón dará cuenta de su personalidad política, como lo hizo López Obrador en su momento.

Frente al argumento del Tribunal de negar el registro de México Libre por el uso de la aplicación Clip para obtener financiamiento, el especialista no niega que se hayan cometido irregularidades legales, pero cree que hubo trato diferencial tanto en el INE como en el Tribunal, entre la organización que representan Calderón y Zavala y los otros movimientos.

“No deja de llamar la atención que los otros nuevos partidos que si obtuvieron registro también cometieron algunas irregularidades, se les sancionó incluso, pero se les otorgó registro”.

“Obedece a un afán de los magistrados y de las autoridades electorales de no confrontar o de congraciarse con López Obrador“, acusó.

Loza Otero afirmó que Felipe Calderón, a pesar de no tener el canal institucional, intentará ser protagonista o actor de cara a las elecciones de 2021.