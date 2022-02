Declaraciones de Ted Cruz agreden soberanía de México: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz son inadmisibles, pues agreden la política interna y la soberanía de México.

Ayer, el estadounidense Ted Cruz acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de intimidar e impulsar agresiones en contra de los periodistas por medio de un discurso “estigmatizante”.

Durante una clase que dio en la UNAM y al hablar del parlamentarismo y presidencialismo, Monreal rechazó las declaraciones del senador de Estados Unidos, pues dijo que una de los temas claves en todos los países es su política internacional y su relación con otras naciones independientemente, dijo, del sistema político que tenga.

“México debe de cuidar mucho la política internacional que nos corresponde y al Senado vigilar. Ayer vi una declaración del republicano Ted Cruz y a mí me parece que es inadmisible sus aseveración, porque independientemente de nuestros problemas, el legislador republicano de Estados Unidos debe tener más prudencia sobre nuestros asuntos internos”, dijo el morenista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado comentó que es “inadmisible” la posición que tuvo el legislador estadounidense.

“No es admisible su posición, agrede a la política interna, a nuestra soberanía y, quizás, lo que debería hacer él es empeñar y emplear toda su energía a defender los derechos civiles de los migrantes”, comentó.

Monreal dijo que le preocupa lo que sucede en Estados Unidos, pues dijo que “se está recrudeciendo los capítulos negros de la xenofobia, la discriminación y la persecución racial; de eso es lo que debería estar preocupado Ted (Cruz), lo digo amigablemente”.

Advirtió, además, que no se debe permitir ningún tipo de injerencia de ningún país: “México tiene que cuidar mucho de no intervenir en ninguna nación, pero también debemos cuidar nosotros que no intervengan en nuestros asuntos internos”.

