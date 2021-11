Delfina Gómez niega haber cobrado diezmos para su campaña en 2015

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, aseguró que ella no retuvo los salarios de 550 trabajadores del municipio de Texcoco para su campaña a diputada federal en 2015, pues aseguró que su familia le enseñó la “pulcritud en un trabajo”.

“Agradezco la pregunta, porque quiero agradecer a todos los que me mandaron mensajes y me dieron su confianza. Saben que yo jamás haría una cosa así, y que tengo esa calidad moral para estar aquí, de otra manera no estaría aquí porque mis padres y familia me enseñaron la pulcritud en un trabajo y desempeño en una función”, dijo la secretaria, a quien se le cortó la voz.

Lo anterior, luego de que la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, la cuestionó sobre la retención de 13 millones de pesos, por lo que le preguntó si no debería separarse del cargo para que las autoridades investiguen el caso.

Hace dos meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena por retener “voluntariamente” a 472 trabajadores del municipio de Texcoco y 78 del DIF 10% de su salario entre 2013 y 2015. Durante ese periodo, Delfina Gómez era presidenta municipal de ese ayuntamiento.

Tras cierre de escuelas por Covid-19, 20 millones de alumnos regresaron

Delfina Gómez también informó que más de 20 millones de alumnos y un millón 600 mil educadores regresaron a clases presenciales después de 18 meses de estar cerrados los planteles por el Covid-19.

“El regreso a clases era necesario, no sólo por cuestiones académicas, sino también en buena medida por la urgencia de proteger la salud física y emocional tanto de estudiantes como de docentes”, mencionó.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, la funcionaria comentó que 178 mil escuelas abrieron sus puertas después de estar cerrados.

Agregó que la decisión de suspender y regresar a las aulas fue tomada en común acuerdo con las autoridades federales y locales de las dependencias de salud, y con las autoridades educativas de las 32 entidades.

Con motivo al Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SEP señaló que el regreso a clases presenciales fue por la política de vacunación al personal educativo, quienes estuvieron entre los grupos de prioridad. A ello se agrega, dijo, la inmunización de jóvenes de 18 a 29 años , y la actual vacunación de menores de edad.

Ante los reclamos de los senadores del retraso en el pago a docentes en Colima, la secretaría de Educación respondió que el Gobierno federal ha entregado en tiempo los recursos federales.

“La federación ha dado en tiempo y forma lo que corresponde. Algunos gobiernos estatales comentan que la federación no se los ha dado (los recursos). No es cierto; sí se les han dado en tiempo y forma. Yo pediría que platicáramos sobre esa situación: que el porcentaje que le toca a cada estado para pagar a maestros, se ocupe para ello”, comentó la secretaria.

