Era deporte nacional defraudar al fisco, pero ya no se tolera: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en sexenios pasados la defraudación a la hacienda pública a través de factureras o con la condonación de impuestos se convirtió en un deporte nacional, por lo que en su gobierno estas prácticas no se toleran más.

“El caso de las facturas falsas se volvió deporte nacional, eso no existía hace 10 años, se introdujo. De repente, jovencitos eran reclutados, nada más ellos y los otros no, bien vestiditos, engomaditos y defraudando con facturas falsas, despachos, pero miles de millones de pesos. Entonces fue mal ejemplo, ahora ya eso no se permite”, aseveró.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal sostuvo que su administración no cederá en el combate frontal a la evasión fiscal ya que no se permite la proliferación de la corrupción.

“Vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, tenemos los recursos, porque no se permite la corrupción. No vamos a ceder en lo que tiene que ver con el combate a la ilegalidad, al fraude fiscal”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

El tabasqueño enfatizó que desde su llegada al gobierno no se toleró más la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes y poco a poco han eliminado otros privilegios fiscales de los que gozaban en gobiernos anteriores.

“Yo creo que ha ayudado mucho el que se esté combatiendo la evasión fiscal, el que quede claro que no hay privilegios fiscales. Ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban los impuestos las grandes corporaciones, se daba el mal ejemplo; entonces, eso era un atraco”, apuntó.

En ese sentido, el presidente de la República informó que hasta el 18 de octubre la recaudación se incrementó respecto al año pasado dado que todos los ciudadanos y empresarios cumplen con su obligación de tributar al gobierno.

Detalló que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta el momento se han podido recaudar 3 billones 497 mil pesos, es decir, un aumento de alrededor de 350 mil pesos más respecto al año anterior que se ubicó en 3 billones 143 mil pesos.

“El reporte de ayer de la recaudación nos da tranquilidad, es que tenemos presupuesto para cualquier emergencia. Por eso, vamos a destinar 50 mil millones de pesos adicionales para consolidar la Guardia Nacional. Vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, tenemos los recursos, porque no se permite la corrupción”, dijo.

