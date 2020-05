Descartan avance de la propuesta de Morena para medir concentración de riqueza

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, y expertos en materia fiscal y financiera descartaron que la propuesta del presidente de Morena para revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas a través del Inegi, vaya a progresar en el Congreso de la Unión.

“Quiero decirles con toda contundencia que, en el Senado no hay iniciativa alguna para poder ampliar y otorgar nuevas facultades al Inegi“, aseguró Monreal a través de un video para representantes de los medios de comunicación.

Agregó que tampoco existe ninguna iniciativa para dotar de facultades al SAT con el propósito de vigilar el patrimonio de los mexicanos.

“Les ofrecemos que cualquier nueva disposición que conforme el nuevo orden mundial lo vamos a discutir y a consensuar aunque seamos mayoría, vamos a actuar de manera prudente y con consenso”, señaló al referirse a la crisis que se vive en todo el mundo por la expansión del Covid-19.

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, propuso revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, además de vigilar la concentración de “poder” que tienen algunas empresas, esto como parte de una propuesta de cinco puntos dada a conocer el domingo por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

El documento propone medir la concentración de riqueza a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mismo que debería poder “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas” a través del acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo señala que “la progresividad fiscal” tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud.

Gabriel Casillas, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), desestimó que la propuesta vaya a progresar en el Congreso de la Unión, sobre todo porque una de las promesas del gobierno de López Obrador es no aumentar ni crear nuevos impuestos.

“Si vemos el libro Hacia una Economía Moral, que publicó el presidente, e inclusive el texto que publicó el pasado sábado, se ve que el presidente quiere seguir cumpliendo su propuesta de no incrementar impuestos, no crear nuevos impuestos, entonces si hay necesidad de generar una reforma fiscal, nosotros en el IMER lo hemos dicho de manera reiterada, pero no creemos que vaya por ese lado”, señaló.

Incluso recordó que propuestas de Morena como la enfocada en atender la emergencia sanitaria y económica por el Covid-19 presentada la semana pasada no tuvieron mayor relevancia.

Para Guillermo Mendieta, integrante de la comisión auditoría fiscal del Colegio de Contadores Públicos, hurgar en la información del patrimonio de las personas sería violatoria del secreto fiscal del contribuyente y el Instituto dirigido por Julio Alfonso Santaella Castell no sería el órgano adecuado para medir y declarar este tipo de información.

“La información estadística que podría generar el Inegi podría estar viciada de cierto tipo, daría cifras equivocadas al gobierno para efectos de lo que quiere hacer y eso obviamente, gira una auditoria a algún contribuyente porque establezca o cuantifique de forma no exacta, sino generalizada, un patrimonio mayor, generaría una revisión por parte de la autoridad y con el principio de evasión fiscal”, apuntó el especialista en entrevista con Forbes México.

Por su parte, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, consideró que la propuesta es inconstitucional y violatoria de las garantías, derechos humanos y libertades públicas.

A través de un texto publicado en sus redes sociales, el político señaló que la propuesta siembra desconfianza y resta “millones de votos” al partido rumbo a las elecciones de 2021.

“Calladito se ve más bonito. Lo bueno es que Ramírez Cuéllar es provisional y se irá muy pronto”, señaló.

