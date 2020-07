AMLO da negativo a la prueba de coronavirus, antes de visita a Trump

El presidente Andrés Manuel López aseguró que dio negativo a la prueba de Covid-19.

“Ya me hice la prueba del Covid-19. Me la hice porque voy a viajar y voy a actuar con responsabilidad y afortunadamente no tengo este virus, llevo mi certificado, no me quita nada si allá (en Estados Unidos) tengo que volver hacerme la prueba“, reveló.

López Obrador expresó que no ha presentado los síntomas que refieren los doctores y las autoridades sanitarias del país.

Ayer, López Obrador indicó que sería irresponsable no hacerse una prueba antes del viaje a Washington para entrevistarse con Donald Trump, debido a que “no puedo viajar enfermo”.