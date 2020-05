Difícilmente tengo para comer, porque no he robado un centavo: Vicente Fox

El expresidente Vicente Fox afirmó que “difícilmente tengo para comer”, ya que “nunca le he robado un centavo a alguien”.

Quien fuera mandatario en el sexenio 2000-2006, dio un entrevista para la cadena CNN en la que fue cuestionado acerca de las dudas de la honestidad que tuvo durante su administración.

-Dicen sus opositores que usted salió 3 veces más rico que cuando entró a la presidencia- le cuestionó el periodista Camilo Egaña.

Fox respondió tajante: “Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia de mi padre. Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox”.

Añadió que en “las conferencias que he dado, he cobrado hasta 200,000 dólares como ahora gana Barack Obama o Bill Clinton y “todo lo he dado para gente que lo necesita”

Además, presumió ser “el mejor presidente que ha tenido México, porque ahí están los hechos y los logros concretos: se redujo la pobreza, con un crecimiento económico moderado”.