PAN suspenderá derechos partidarios a diputado acusado de violación

El dirigente del PAN, Marko Cortés, informó que se inició un proceso para suspender sus derechos partidarios al diputado electo Jorge Romero Vázquez hasta que las autoridades resuelvan su caso, pues es acusado de violar a dos jóvenes en Guanajuato.

“Ya el partido en el estado inicio un proceso de sanción de su militancia para que este suspendido de sus derechos partidarios mientras la autoridad resuelve al respecto”, dijo el dirigente del blanquiazul en conferencia.

Explicó que desde que el partido supo de las acusaciones que hay en contra de su compañero de militancia, sugirió que el diputado electo no tomara protesta como legislador hasta que enfrentará las acusaciones que hay en su contra.

“Desde que el partido supo este suceso (acusación de violación), sugerimos de manera conjunta que el diputado electo no tomara protesta para que enfrentara su proceso y no que no aprovechará del fuero constitucional y abriera una duda de lo que habría ocurrido”, mencionó.

Además enfatizó que desconoce si el panista hoy quería tomar protesta en el recinto legislativo de San Lázaro.

Lo anterior, porque por la mañana, un grupo de legisladoras del PT tomó la tribuna de la Cámara de Diputados para rechazar la supuesta toma de protesta de Jorge Romero Vázquez como diputados federal del PAN

Entre gritos de “justicia” y con carteles en los que se leían “Mo más un político violento”, las diputadas Esther Martínez, Margarita García, Araceli Celestino, Magdalena Núñez, Ana Karina Rojo y Dionicia Vázquez querían evitar que Jorge Romero tuviera fuero constitucional y con ello evitar que fuera detenido por las acusaciones de violación.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna aclaró que hasta hoy no se encuentra previsto que el panista tome protesta.

Ante esta manifestación, los diputados acordaron que el área jurídica de San Lázaro verifique la situación jurídica del panista, por lo que será mañana cuando decidan si hay condiciones legales para que Romero Vázquez.

