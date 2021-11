‘Ustedes autorizaron salarios del INE’: así fue la atropellada comparecencia de Lorenzo Córdova en San Lázaro

Ante los constantes reclamos de los legisladores por los sueldos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, presidente del organismo, respondió que fue la Cámara de Diputados la que aprobó los salarios.

“Esta Cámara autorizó en la Ley (de Remuneraciones) que se publicó en mayo pasado que los consejeros estamos exentos a las reducciones del 127 constitucional (que establece que nadie puede ganar más que el presidente). Muchos de ustedes votaron pro en esa ley. Esta Cámara es quien lo autorizó (…) Ustedes tendrían que revisar el régimen transitorio (de la Ley de Remuneraciones)”, dijo.

El funcionario recordó que los integrantes del INE, por mandato constitucional, no pueden tener otro ingreso; en ese marco, recordó que él es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y no cobra nada por eso.

“A diferencia de otros funcionarios, incluyendo a los miembros de esta Legislatura, que tienen la posibilidad de tener otros ingresos”, respondió.

En compañía de 6 de los 10 consejeros del INE y del secretario ejecutivo del organismo, Córdova comentó que este caso se encuentra en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que esperarán a que resuelvan y respetarán la resolución; además, confió en que los legisladores también lo acaten.

“El asunto está bajo un litigio constitucional, ustedes tomaron una decisión, una serie de leyes, que entro a una controversia constitucional, porque la afectación de los derechos está entre dicho. Los derechos laborales son una gran conquista de la izquierda”, enfatizó.

En diversas ocasiones, los diputados de Morena y del PT reclamaron los salarios de 179 mil pesos mensuales de los consejeros. Algunos le gritaron “¡¿Y el sueldo?!”, “¡Bájate el sueldo!”; otros sacaban carteles en los que se leía “Bájate el sueldo”, “Fuera privilegios del INE”, “INE al servicio de los conservadores”, “Córdova, enemigo de la democracia, exigimos cuentas” e “INE rico, pueblo pobre”.

Un momento tenso fue cuando el diputado Óscar Cantón iba a hablar en la tribuna y no quiso saludar a Lorenzo Córdova, quien se quedó con el brazo extendido y le dio una palmada en la espalda.

“No me toques, ¿quién te crees, igualado?”, le espetó Cantón y tomó la palabra con gritos.

“Córdova, ¿de dónde te nació lo farsante? Yo fui compañero hace 40 años de diputado federal Arnoldo Córdova (padre del ahora consejero), ese sí era demócrata. (…) ¿De dónde te nació lo farsante, por qué no contestas lo de tu sueldo, la inmoralidad de tu sueldo, por qué no te lo bajas? Porque vives en otra realidad, porque no vives en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no entienden, Ciritos (en alusión al consejero Ciro Murayama) y Lorencitos, no entienden la austeridad republicana que está pidiendo el pueblo de México”, expresó.

Tras una participación constantemente interrumpida, al final Cantón saludó de mano a Córdova y se abrazaron ante la insistencia del segundo.

Por otra parte, el consejero presidente del INE también comentó que es incorrecto decir que el organismo es el más caro del mundo en su tipo.

“Es absolutamente incorrecto y basta cualquier revisión de los presupuestos aprobados para órganos electorales del mundo”, indicó.

Sobre las críticas a la app para recabar firmas para la revocación de mandato, el consejero comentó que Morena en 2019 aceptó utilizar la aplicación del INE para su padrón de militantes.

“Me darían ganas de recordar que Morena en diciembre 2019 firmó un convenio con el INE para que su padrón (de militantes) se conformara con la aplicación del INE. (…) Llama la atención que ahora desconfíen de una aplicación que ustedes mismos solicitaron y pusimos a su disposición”, comentó.

Córdova mencionó que ante la resolución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que se acepten las firmas en papel para la consulta de revocación de mandato del presidente, el INE modificará los calendarios y aseguró que el órgano electoral verificará firma por firma.

La comparecencia del presidente del INE terminó luego de más de 5 horas luego de que él afirmó que fue un honor dirigirse ante el Pleno de la Cámara, pues es muestra de la pluralidad del país.

