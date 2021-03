Después de cuatro meses de que el Senado aprobó un paquete de leyes sobre sobre la despenalización del uso lúdico de la mariguana, el próximo lunes, las comisiones de Salud y Justicia de la Cámara de Diputados discutirán la minuta, la cual tiene modificaciones.

Primero, se mantiene la posesión de hasta 28 gramos para el consumo personal de la mariguana y la autorización para cultivarla en casa habitación hasta seis plantas, y si en la vivienda hay más de un consumidor, podrán tener hasta ocho.

Algunas modificaciones que tienen la Ley para la Regulación de la Cannabis, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal son sancionar la posesión con fines de comerciar el cannabis, con prisión de tres a siete años, cuando la cantidad de que se trate sea superior a 5.6 kilos e inferior a catorce kilos.

De igual forma, propone que el consumo deberá realizarse sin afectar a terceros, especialmente a personas menores de edad, por lo que plantean que “queda prohibido el consumo de cannabis en lugares denominados como 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas, de cualquier nivel educativo. En dichos lugares se fijarán los letreros, logotipos y emblemas que establezca la Comisión”.

Además, señala que serán sancionadas con una multa de hasta 3 mil veces el valor de la UMA a quien incumpla con el artículo 21 que señala que quien comercialice o distribuya productos del cannabis psicoactivo deberá ofrecer servicios de información relacionados con los usos y propiedades del cannabis, que mantenga la exhibición en un lugar visible en el interior del establecimiento.

Si es modificada la minuta, deberá ser regresada al Senado, y tendrá quedar avalada por el Congreso de la Unión a mas tardar el 30 de abril de este año por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La diputada perredista Frida Esparza señaló que su grupo parlamentario busca corregir el proyecto de dictamen, ya que no se acata lo que mandato la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ya es el cuarto llamado que hacen y de no atenderse hay sanciones a los legisladores. Estos (cinco) artículos que la SCJN manda a corregir no se están atendiendo, por lo que no tiene sentido”, dijo la legisladora.

