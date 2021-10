Diputados se enfrentan por Miscelánea Fiscal 2022

La Cámara de Diputados comenzó a discutir en el Pleno la Miscelánea Fiscal 2022: mientras la oposición calificó como “terrorismo fiscal” el dictamen, Morena comentó que este cumple con los compromisos de Andrés Manuel López Obrador de no incrementar los impuestos. En total se presentarán 250 reservas.

El coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero Herrera, al presentar el posicionamiento del partido señaló que los diputados de Morena convirtieron a la Cámara de Diputados en la “oficialía de partes” del Gobierno federal al aprobar sin modificaciones las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, les reclamó a los diputados de Morena que no tomarán en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios o de los expertos para modificar el Paquete Económico 2022, incluida la Miscelánea Fiscal, a la que comparó con “terrorismo fiscal”.

Lee: Diputados aprueban Miscelánea Fiscal 2022 en Comisión; pasa al Pleno

“Es una pena que ustedes que ostentan la mayoría de este Congreso no sean capaces de escuchar a nadie más que no sean ustedes. No puede ser, se supone que venimos a que, por lo menos, escuchemos, y que ustedes no hayan pelado ninguna sola propuesta. Esa es su instrucción de no pelarnos. Lo único que confirma es que ustedes no saben de democracia, a lo que tengan enfrente se le avientan y punto, no atienden razones”, declaró el panista.

En tanto, la diputada Patricia Armendáriz, de Morena, enfatizó que el Paquete Económico 2022 cumple con los compromisos de Andrés Manuel López Obrador, ya que no eleva impuestos.

Ante los constantes enfrentamientos por parte de los legisladores PAN contra los de Morena y viceversa, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, llamó a los diputados a mantener el orden y a respetar a los oradores.

No te pierdas: Avanza Ley de Ingresos 2022; incluyen autos ‘chocolate’

A su vez, el diputado priista José Yunes Zorrilla señaló que votarían en contra de la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Derechos, pues los dictámenes presentados se quedan cortos ante los estragos económicos que dejó la crisis del año pasado y el actual.

Además, señaló que votarán en contra, porque se endeuda al país: “Falso es eso que no se sube impuestos y que tampoco se endeuda. Hoy estaremos votando 875 mil millones de pesos para cubrir el déficit presupuestario”.

“Hay disposiciones en la Ley del Impuesto al Valor Agregado que inhiben la posibilidad de alentar, movilizar y acelerar la recuperación económica de este sector. Vamos a ir en contra, porque estas disposiciones van en contra del sector primario de este país”, dijo el priista.

Por el número de reservas, se prevé que la discusión de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos se alargue toda la noche en el Pleno de San Lázaro.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado