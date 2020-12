Durazo inicia precampaña en Sonora con respaldo del CEN de Morena

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue presentado este martes como precandidato de unidad de Morena para la gubernatura de Sonora, donde comienza la precampaña electoral este 15 de diciembre.

En un evento realizado en Hermosillo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, resaltó que el partido dará el respaldo a Durazo para ganar la contienda electoral así como refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados.

“Vamos a organizarnos, cuentas con nosotros a nivel nacional vamos a dar el respaldo a Sonora para ganar en 2021. Vamos a hacer lo que sabe Morena, va a ser una campaña de casa por casa. Vamos a apoyar la estrategia de Sonora”, dijo.

También lee: No hemos valorado alianzas de Morena en Campeche: Layda Sansores

Durazo es el sexto candidato presentado por el partido aunque hasta ahora es el primero que se anuncia en su propia entidad por el presidente y la secretaria general del partido, y se suma a aspirantes para Campeche, Layda Sansores; Víctor Castro, de Baja California Sur; Marina del Pilar Ávila de Baja California; Clara Luz Flores de Nuevo León; Lorena Cuéllar de Colima.

En tanto, el aspirante resaltó que su postulación se dio en unidad a pesar de que a la precandidatura también se registró Julio Navarro, asesor jurídico del comité estatal.

“Expreso mi reconocimiento al consejo político de Morena del estado de Sonora por haberme invitado a buscar esta responsabilidad por unanimidad, es realmente alentador que en un contexto de libertad plena, libertad política plena, que es lo que caracteriza el desempeño de Morena, hayan construido un consenso y lo resalto porque no es fácil, en Morena no hay unanimidades, no es el proceso político que ha caracterizado particularmente al PRI pero también al PAN”, lanzó.

En su discurso, resaltó que según una encuesta de Parametría, Morena aventaja en la entidad con 12 puntos de ventaja, aunque no por ello se confiarán de cara a la elección, mientras que resaltó la participación e integración de otras fuerzas políticas.

“Ni todos unidos tienen posibilidad de competir exitosamente frente a nuestro movimiento, se han sumado ya en nuestro proyecto el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde y otras fuerzas, otras expresiones ciudadanas que nos fortalecen mucho, como la que encabeza la diputada (expanista) María Dolores del Río, la más representativa, pero no es la única”, lanzó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado