El 90% de las llamadas por violencia contra la mujer son falsas, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el 90% de las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres “son falsas”.

Sin embargo, el mandatario aceptó que el problema de las agresiones de género existe en el país, pese a que aseguró que ha hecho esfuerzos para combatir este fenómeno.

“Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de esas llamadas denuncias que recibe el 911 que te sirven de base son falsas, está demostrado”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador llamó a la ciudadanía a tener una buena convivencia, durante el confinamiento que han sugerido las autoridades por la pandemia de coronavirus.

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró en días pasados que la actual administración del presidente López Obrador trabaja para evitar que aumenten las violencias contra las mujeres, niñas y niños, durante el periodo de sana distancia por la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, la ministra en retiro detalló que se han difundido acciones para prevenir las violencias y brindar alternativas que fomenten una sana convivencia durante la cuarentena.