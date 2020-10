El pueblo de México es responsable: López Obrador sobre medidas ante Covid-19

Ante la posibilidad de una nueva escalada en los contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración apostará por “convencer la gente”, porque el pueblo de México “es mucha pieza”.

“Nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado, porque el pueblo de México es mucha pieza. Es un pueblo responsable. Aquí lo vemos, en al capital y en todos lados. Vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí mismo tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias. Yo confío mucho en eso”, indicó el mandatario en Palacio Nacional.

López Obrador pidió a la población que siga las recomendaciones sanitarias que han mencionado las autoridades federales y estatales desde el inicio de la pandemia de coronavirus Sars CoV2.

“Hay que seguir con la sana distancia, medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado. Todo lo que ha dicho durante muchos días Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud). Vamos a actuar así y las estrategias que se aplican de ir casa por casa para detectar a tiempo a quienes están infectados, convencerlos de que no se esperen en la casa y vayan a los hospitales”, conminó el presidente.

Añadió que “lo que más importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos y en eso vamos mejorando. No tenemos una situación de alarma. Tiene que ver con una serie de factores, no sólo que disminuya la intensidad de la pandemia, sino con mejor atención cada día a los enfermos o afectados”.