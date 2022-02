‘Yo no vine a hablar de la reforma eléctrica’: embajador Ken Salazar tras reunión con diputados

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a la Cámara de Diputados, donde se reunió tanto con el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira. Luego del encuentro aseguró que no acudió a San Lázaro a hablar de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, sino a dialogar sobre la relación entre ambos países.

“Yo no vine a hablar hoy de la reforma eléctrica, no vine a hablar de eso. Hago un comentario de la reforma, pero no vine a esta Cámara para hablar de eso”, aclaró el embajador Ken Salazar tras terminar su reunión con los diputados.

Al hablar de la reforma eléctrica del mandatario federal, comentó que las leyes siempre necesitan ser reformadas y que el presidente tenía razón en hacer cambios. Además, agregó que al final los dos pueblos serán uno solo, al igual que la Economía.

“Las leyes siempre necesitan reformarse, de aprender de la experiencia. Yo fui unos de los actores de la leyes de energía y energía renovable en Estados Unidos como senador en 2005, 2006, 2007. Ya hace muchos años, esas leyes se tienen que revisar y reforma. México ya lleva desde 2013 con esta ley que tiene”.

Además añadió: “El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón en decir ‘vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo’. Entonces este proceso que existe ahora se tiene que entender la razones de él (de la reforma). Ahora viene aquí, donde los fotos que están teniendo, se va entendiendo más; se va al Senado y se van entendiendo más. Al final, vamos a estar muy juntos como los pueblos deberás son un pueblo, también la Economía, será una Economía”, dijo.

Por su parte, el diputado Rubén Moreira señaló en entrevista para Forbes México que el encuentro fue un acto de “cortesía” y comentó que al embajador le sorprendió el tamaño del Pleno de la Cámara baja.

“Fue una reunión de cortesía, él representa a un pueblo hermano a nosotros y en ese sentido se dialogó. Si usted me pregunta qué temas, yo le diría que fueron temas generales y de la amistad de los pueblos. Así que, lo que usted cree que se planteó, no se planteó”, señaló el priista.

A través de un comunicado la Cámara de Diputados precisó que en la reunión entre el embajador y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se reconoció la necesidad de tener mayor intercambio de acciones en torno a la economía, seguridad, migración y el relanzamiento de la relación histórica entre México y Estados Unidos.

Además, el morenista Sergio Gutiérrez Luna acordó con el embajador Salazar visualizar temas que puedan ser de interés en el ámbito legislativo, por lo que dejaron abierta la posibilidad de que integrantes del Congreso mexicano visiten próximamente Washington, y que parlamentarios de Estados Unidos vengan a este país.

El diputado resaltó que la reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad, en la que ambos refrendaron el respeto en el que se basa la relación bilateral entre ambas naciones.

