Empresarios tienen facilidades para invertir, no se pueden quejar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que su gobierno ha otorgado todas las facilidades para que los empresarios puedan invertir en México, por lo que no se pueden quejar de afectaciones.

El mandatario enfatizó que, como nunca antes, el gobierno ha privilegiado que los empresarios puedan generar empleos y a su vez generar ganancias lícitas.

“No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, han tenido por parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, generar empleos y obtener ganancias lícitas, razonables, no se pueden quejar que se les ha afectado a los empresarios”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que su administración no ha incrementado los impuestos y se volcó a la modernización del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, actos que ha reconocido el empresariado.

“Creo que eso ha significado un gran apoyo para todo el sector empresarial de México, tan es así que por eso estamos creciendo, y México está saliendo adelante, enfrentando la crisis de la pandemia, originada por la pandemia”, comentó.

El tabasqueño añadió que su administración ya no entrega contratos por consigna y mucho menos tiene empresarios favoritos lo cual ha contribuido a la competencia y en algunos casos, que se paguen los impuestos.

De igual forma, el presidente señaló que pese a la pandemia y sus efectos negativos en la economía y el comercio, la clase empresarial no puede negar que ha tenido ganancias durante este periodo.

“Lo otro, que también reconocen, es que no hay corrupción arriba, no se permite que haya empresarios favoritos, en el terreno de la construcción no hay privilegios, no se otorgan contratos por consigna, eso también creo que lo reconocen y el que ahora están pagando todos sus impuestos”, sostuvo.

“Y lo hacen de manera responsable porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se está administrando con honradez; no es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero, compren yates, aviones, vivan colmados de privilegios, se hagan ricos, creo que eso, los empresarios saben que es distinto, y una cosa que saben, requete saben, que les ha ido bien a pesar de la pandemia”, aseguró.

