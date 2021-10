Eres guía y poema; cumpliremos con tu ley, dice Sansores a AMLO

En su primera visita a Campeche, con Layda Sansores al frente del gobierno estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una serie de halagos por parte de la mandataria local quien llamó líder, guía, libro y poema al tabasqueño y afirmó que su administración cumplirá con su mandato de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Siempre fuiste para nosotros el guía, el líder, el libro, el poema, el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley: no mentir, no robar, siempre la verdad”, lanzó Sansores en conferencia de prensa.

La gobernadora dijo estar contenta con la visita que el jefe del Ejecutivo federal realiza al estado para supervisar los avances en la construcción del Tren Maya, una obra de infraestructura emblemática de su administración.

En una breve exposición sobre las prioridades del gobierno de Campeche, Layda Sansores afirmó que la entidad es un paraíso en materia de seguridad e incluso dijo esta a la par de Yucatán.

“En seguridad dicen que Yucatán es el más seguro, pero aquí es el paraíso de la seguridad. La seguridad es una prioridad, aquí sobrevivimos bien los primeros días con un gran equipo, que es un equipo de lujo. Todos somos uno para combatir la incidencia”, aseguró.

Afirmó que una de las mayores preocupaciones que tiene su gobierno es la tala de árboles y que junto al gobierno federal trabajarán para proteger la selva.

“Hoy estamos en el radar del gobierno, antes no sucedía. Es posible el desarrollo, gracias presidente, es la primera vez que lo veo aquí como presidente y yo como gobernadora. No puedo evitar la emoción. Vamos a seguir cumpliendo con tu ley de no mentir, no robar, siempre la verdad”, expresó.

En tanto, presidente de la República comentó que Sansores tuvo que aguantar fraudes pero al final pudo imponer la voluntad del pueblo y erigirse como gobernadora.

“Ella es precursora del movimiento de transformación nacional y después de mucho batallar, enfrentando fraudes y actos autoritarios, por voluntad del pueblo de Campeche llega a la gubernatura y nos da mucho gusto, nos sentimos muy contentos”, dijo López Obrador.

En ese sentido, comentó que se seguirá respaldando al gobierno estatal con el arribo de programas sociales y además se acelerará la instalación de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen.

“Los programas de Bienestar, vamos a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen, Pemex va a tener como sede Campeche”, sostuvo el mandatario estatal.

