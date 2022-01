Está irreconocible el PAN: Damián Zepeda, exlíder blanquiazul

El exlíder del PAN, Damián Zepeda, criticó las decisiones que se han tomado en el partido sobre las elecciones de este año, como dejar que en Durango el PRI ponga al candidato de la alianza Va por México o que en Quintana Roo, acepten que el tricolor vaya solo porque, presuntamente, respalda a Morena.

“Viendo algunas decisiones que se toman por la dirigencia, me parece que esta irreconocible el partido. Por ejemplo, yo no simpatizo con la alianza, pero sí la van a hacer, no sé por qué permiten que en estados como Quintana Roo, que gobernamos y gobernados bien, resulta que el PRI no quiere acompañar, porque resulta que está con Morena, cómo puede ser que permitas eso. Que no se supone que es la gran batalla nacional para salvar el país de Morena y que en Quintana Roo, ¿no? ¿por qué ese doble racero?”, dijo el panista.

El senador comentó que otra decisión que no respalda es que en Durango la alianza entre el PAN, PRI y el PRD sea encabezada por el militante priista, cuando el estado actualmente es gobernado por un panista.

“Vi una declaración que están pensando entregarle Durango al PRI. Oigan, gobernamos Durango. Quiere decir que el PAN no va a competir en un estado que gobierna y gobierna bien. Me parecería una locura que otro partido encabece un estado que gobierna el PAN y tenemos extraordinarios perfiles, espero que no sea así pero me preocupa”, señaló.

Sin embargo, el político mencionó que respetará las decisiones que se tomen en el blanquiazul y que apoyará al partido, pero eso implica dar opiniones de lo que debería hacer el PAN.

En otro tema, el senador propuso unificar en una sola hasta tres casillas para el proceso de revocación de mandato con el fin de reducir costos.

“Reitero una propuesta que hicimos. Es una reforma a la Ley Federal de Revocación de Mandato que permite que se junten las casillas que están en la misma ubicación y que hasta tres casillas cercanas se pueden juntar en una sola. Esta idea no es una ocurrencia”, explicó.

