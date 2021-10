Estamos dispuestos a cooperar con respeto a soberanías, dice AMLO a Blinken

En su mensaje bienvenida previo al diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró al secretario de Estado, Anthony Blinken, la disposición de cooperar en temas de desarrollo y seguridad con respeto a la soberanía de ambos países.

En Palacio Nacional, donde también asisten el secretario del Departamento de Estado, Alejandro Mayorkas, el Fiscal General, Merrick B. Garland y el embajador Ken Salazar, el tasbaqueño confió que las relaciones entre México y Estados Unidos entren en una nueva etapa donde prevalezcan la amistad y los lazos económicos.

“Nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que haya respeto de nuestras soberanías.

“Yo considero que vamos a poder juntos entrar a una etapa nueva de relaciones, estamos llevando a cabo una transformación pacifica que consiste básicamente en desterrar la corrupción que era el principal problema de México”, expuso el presidente de la República a los representantes del gobierno estadounidense.

El jefe del Ejecutivo federal hizo un recuento de la historia de México y aunque dijo que en diversos momentos hubo desencuentros con Estados Unidos, la realidad es que hoy hay 38 millones de mexicanos en ese país y hay una frontera común de 3 mil 180 kilómetros.

Enfatizó que los recientes cambios mundiales, por la pandemia, han hecho imperante que las economías de Norteamérica se integren y den fortaleza económica y comercial a la región.

“Nos tenemos que entender, sería inconcebible que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no ser fortalecieran nuestras relaciones y amistad”, dijo.

López Obrador también extendió una invitación para que Joe Biden visite México cuando le sea posible.

“Mucho gusto estar aquí, un saludo muy afectuoso para el presidente Biden y la invitación para que cuando él pueda nos visite”, dijo.

Esta reunión de Alto Nivel se da en medio de la postura del gobierno mexicano para eliminar la Iniciativa Mérida como instrumento de Estados Unidos para asistir en materia de seguridad a México.

El presidente López Obrador ha insistido en un nuevo esquema donde la reciprocidad en materia de seguridad entre ambas naciones sea el eje rector y no bajo una óptica asistencialista.

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, quien encabezará el diálogo junto a su homologo, Anthony Blinken, se dará paso a el Entendimiento Bicentenario que tendrá una visión integral para el combate de los problemas regionales y no sólo de confrontar al crimen organizado.

En el diálogo de Alto Nivel participarán también Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, así como Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

