Gertz Manero acusa extorsión mediática por difusión de audios

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que la filtración de unos audios donde presuntamente se revela que tuvo acceso, indebido, a un proyecto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las circunstancias del homicidio de su hermano es una extorsión mediática criminal para descalificarlo.

“Creo que en este asunto tenemos que enfrentar una la realidad que está teniendo consecuencias desagradables. Estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal, porque está atentando contra intereses espurios de grupos que estamos investigando, que estamos llevando a proceso a los que hemos logrado mantener en la cárcel y que los tiene indignados”, explicó.

En una entrevista con Radio Fórmula, el fiscal comentó que se usó un sistema de espionaje para intervenir su llamada con el fin de derrumbarlo emocionalmente y descalificarlo “de tal manera que no tenga autoridad moral para cumplir con mi tarea y poderlos procesar”.

“Usaron todo un sistema de espionaje, de intervenciones ilegales de divulgación masiva para generar una presión en cinco días. Abrieron un sitio de internet y parten de ahí para hacer una exposición ilegal (…). Lo que se pretende es establecer que hay una conducta ilegal, abusiva y que estoy haciendo mal uso del poder”, dijo.

Además aseguró que no renunciará a su cargo como titular de la FGR, como lo han pedido grupos de la oposición.

Sobre su comparecencia en el Senado, el fiscal dijo que está dispuesto a acudir a la Cámara alta para hablar sobre los audios que se filtraron, en donde se le escucha hablar con el fiscal de Control de Competencia, Juan Ramos, sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, quien está acusada del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero.

“Ya se los dije a los líderes de los distintos grupo, que con muchísimo gusto estaré ahí y ojalá podamos tratar varios asuntos que son importantes y que podamos resolver todos los pendientes de rendición de cuentas que no se ha podido dar, porque no me han convocado”, señaló el fiscal.

También, el funcionario dijo que la plática que sostuvo con el fiscal de Control de Competencia, Juan Ramos, sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, fue porque busca justicia por la muerte de su hermano y negó que desde la Fiscalía General de la República esté interviniendo en el caso.

El fiscal agregó que hará lo necesario para hacer justicia por la muerte de su hermano quien murió después de haberlo encontrado en “estado de abandono criminal”.

“Siete años después lo que hay en la pruebas, que es lo que quiere y debe analizar la Corte, dice algo que es claro, que después de que no podía hablar con mi hermano la persona que vivía con él (Laura Morán) me hablo y me dijo ‘tu hermano está en agonía y a ver qué haces’. Lo fui a ver y encontré a un pobre hombre inconsciente, totalmente ahogándose en sus flemas, en un estado de desnutrición absoluta, con la espalda con llagas por abandono. Así lo encontré y las pruebas las ratificó el Ministerio Publico”, dijo.

Alejandra Cuevas Morán se encuentra desde hace más de un año en el penal de Santa Martha Acatitla acusada del homicidio, por omisión de cuidados, de Federico Gertz Manero, quien era pareja de su madre Laura Morán.

