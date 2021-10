Estaré en CFE hasta que el presidente López Obrador quiera, dice Bartlett

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que él estará en su cargo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo decida.

Ante las versiones de la eventual llegada del priista Alejandro Murat a la paraestatal, el actual director se mostró firme en el cargo, en medio de la defensa de la reforma eléctrica que busca que el Estado tenga mayor control del sistema eléctrico del país.

“Me la he pasado tres años de rumores. Desde que el presidente (López Obrador) me invitó a ser director de la CFE, inició una campaña (en mi contra) que no para, está pagada, la tengo clasificada. No quieren que yo esté aquí porque voté en contra en el Senado de esta reforma (energética). Los intereses que la quieren defender no quieren que esté yo aquí. Aquí yo estaré hasta que quiera el presidente”, respondió Bartlett ante la pregunta de la prensa.

En un encuentro con medios de información que se prolongó por tres horas y en el que desarrolló una defensa frontal de la reforma eléctrica presentada el 30 de septiembre por el presidente López Obrador, el director de la CFE bromeó en que él también es parte del llamado Grupo Tabasco, ya que su padre era tabasqueño.

“Somos cuates, no me van a hacer daño”, dijo.

Sobre el priista Alejandro Murat, gobernador de Oaxca, al que se le ha mencionado en versiones periodísticas como quien llegaría a ocupar la dirección de la CFE, Bartlett dijo: “es una gente muy valiosa, es inteligente, ha hecho un buen trabajo, no tengo nada en contra. Aquí se está hasta que el presidente quiere”. Más adelante comentó, entre risas, “no sabemos cuándo, pero sí nos vamos”.

La semana pasada, el presidente López Obrador abordó el tema de un presunto relevo en la CFE y comentó que los medios de información “vuelan mucho” las noticias.

“Así se dice en el medio periodístico, les gusta volar, (pero) no tiene que ver con el medio periodístico, es la política”, afirmó para luego y descartar que la dirección de la CFE sea una “moneda de cambio” con el PRI para que el tricolor vote a favor de la reforma eléctrica.

