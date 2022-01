AMLO da mensaje: ‘Estoy bien, no hay que alarmarnos; el virus está de salida’

En un mensaje desde su despacho en Palacio Nacional tras su segundo diagnóstico de Covid-19, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse bien de salud con síntomas leves como dolor de cuerpo y ronquera, por lo que llamó a la población no alarmarse ya que el virus va de salida.

Ayer por la tarde, el mandatario federal informó que tras una prueba Covid-19, su resultado fue positivo por lo que se aislaría con trabajo de oficina y eventuales mensajes virtuales.

“Estoy ronco, afónico, pero fijense que bien. Este mensaje es para informar como me encuentro pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar.

Lee: Cuarta ola explosiva: contagios de Covid se disparan 188%

“Con el propósito fundamental que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante (Ómicron) que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando”, explicó el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su exposición, el presidente de la República se tomó la temperatura, que marcó 36.1 grados centígrados y oxigenación de 96, lo cual lo ubica en parámetros normales respiratorios.

“Que es lo que tengo, ardor en la garganta es como una gripe con ronquera, un poco de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien.

No te pierdas: AMLO da positivo a Covid-19; es la segunda vez que lo padece

“Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos y tener perdidas humanas, esto es distinto. Este virus va de salida, no va los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse”, apuntó.

En un mensaje reiterado desde la conferencia matutina, que está encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el funcionario pidió a los mexicanos no alarmarse y cuidar sus síntomas ante cualquier signo de alarma de enfermedad respiratoria.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información