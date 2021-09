Estoy contento y satisfecho con mis posibles relevos: López Obrador

Al hablar de su sucesión en el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los posibles aspirantes son honestos y responsables, por lo que se encuentra contento y satisfecho.

El mandatario señaló que aunque hay temores infundados del ala conservadora sobre una supuesta reelección, él tiene claro que su partida de la Presidencia se dará, si así se decide en el referéndum revocatorio de 2022, el último día de octubre de 2024.

“La verdad que los que están en el movimiento de transformación y que pueden continuar con este proceso, todos son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos, eso lo celebro”, expresó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa diaria.

“Estoy completamente satisfecho, contento, porque hay relevo, ese es un problema que tienen los conservadores, de dónde van a sacar si ya nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos y que cuiden su prestigio porque es para desprestigio también de sus hijos”.

López Obrador afirmó que su paso por la Presidencia no tiene fundamento en la acumulación de poder, sino en la trascendencia de sus actos y que queden plasmados en la historia.

Sostuvo que al final de su mandato entregará buenas cuentas a la población que le confió su voto y que una vez que deje el cargo en 2024 no volverá a aparecer en la escena pública.

El mandatario aseguró que cerrará sus redes sociales, evitará ser fotografiado y rechazará cualquier invitación a dar conferencias o emitir su opinión; sólo seguirá publicando libros, pero el primero lo hará tres años después de haber dejado la Presidencia.

“Nada de que invitan a dar una conferencia a la Universidad de la Ciudad de México que se fundó, no; que lo invitan a un seminario sobre la reina de las maderas, la caoba, no, nada, no vuelvo a participar, cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público”, dijo López Obrador.

