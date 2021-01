Así ha evolucionado la salud de AMLO en su primera semana con Covid-19

Tras darse a conocer el domingo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había contraído Covid-19 y se resguardaría como medida de salud, la información entorno a su estado ha fluido a cuentagotas de parte de las autoridades federales.

Ante su ausencia en público desde el fin de semana y las actualizaciones de su estado de salud a través de terceros, surgieron rumores que a diario ha tenido que desmentir el personal de Salud federal

Aquí te mostramos lo que se ha dicho de la salud de AMLO a lo largo de la semana.

Domingo 24

AMLO informó a través de su cuenta de Twitter que se encontraba contagiado de Covid-19, con síntomas leves y ya había comenzado tratamiento médico.

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Ante esta situación, detalló que el lunes cumpliría con una llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, programada desde la semana pasada, mientras que en las conferencias mañaneras lo cubriría la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Lunes 25

En la primera conferencia matutina sin el presidente, Sánchez Cordero mostró desconocer el paradero del presidente, pues dijo que estaba en su domicilio particular, mientras el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aclaró que se encontraba en Palacio Nacional. Además, aclaró que su familia se encontraba bien y Beatriz Gutiérrez, su esposa, había dado negativo a la prueba PCR.

“Están siguiendo todos los protocolos que los médicos les están aplicando y les están señalando. Y desde luego, el presidente está en… Bueno, no sabía yo que estaba en Palacio Nacional, pero qué bueno que nos dice el señor vocero que está en Palacio Nacional. Y seguramente está siguiendo todos los protocolos y la sana distancia y todo lo que las indicaciones de los expertos les están manifestando y diciendo”.

Hacia el final de la mañana, la Presidencia difundió una fotografía que supuestamente se habría tomado en el marco de la llamada del mandatario mexicano con su homólogo ruso, delante de su escritorio, junto a un teléfono rojo, en una oficina de Palacio Nacional.

Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. pic.twitter.com/JBoHfQeXjK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Por la noche, al ser cuestionado sobre el estado del mandatario, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, defendió que esa información se trataba de algo privado, por lo que llamó a respetar su derecho a no revelar más datos.

“No sólo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta Twitter o nos permitiera a nosotros, que nos instruyera a nosotros comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos, pero sería una violentación a la ética médica revelar cualquier síntoma, cualquier situación que él tenga”, dijo.

A lo largo de la semana, la cuenta de Twitter de AMLO sólo ha difundido la imagen tras la llamada con el presidente de Rusia y el video de las conferencias matutinas.

Martes 26

El vocero de Presidencia difundió en redes un análisis de los comentarios en Twitter al respecto de la salud del presidente, según el cual, de 930 mil mensajes, 830 mil eran positivos y sólo 100 mil negativos.

La mayoría expresa deseo de mejoría en la salud del pdte. @lopezobrador_. El lunes de 930mil tuits: 830mil fueron positivos y solo 100mil negativos. Una muestra de humanidad y solidaridad ante las campañas de odio. 🇲🇽 necesita preservar la libertad y promover el amor al prójimo. pic.twitter.com/jXlfP1njqO — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 27, 2021

En tanto, por la tarde, López-Gatell cambió su discurso de la privacidad por el de la transparencia y refirió que tuvo episodios de febrícula.

“No tenemos nada que guardar. Aprovecho para dar el parte técnico, médico sucinto. El presidente está evolucionando bien, lleva apenas dos días desde que empezó con los síntomas durante el fin de semana y ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas, son síntomas mínimos, en su momento tuvo febrícula, es decir, temperatura corporal mayor a 37.3 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar, y no tiene otros síntomas, no ha tenido… Al principio, entiendo, el domingo había tenido un poco de dolor de cabeza, pero fuera de eso no ha tenido ningún otro síntoma”, dijo.

Acotó que en el equipo médico de AMLO participan colegas de los Institutos Nacionales de Salud y de hospitales privados, del INER, del Instituto Nacional y Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, y ellos están coordinados.

“Y se ha tenido mucha cautela en no exceder el uso de cualquier instrumento médico tipo medicamento, como puede ocurrir a veces”, lanzó.

Miércoles 27

Por la mañana, la secretaria de Gobernación sólo dijo que se encontraba estable y bien y dejó en manos del personal de Salud la información respecto a su estado. En la conferencia vespertina, López-Gatell dijo que después de cuestionar insistentemente al mandatario, este reconoció que sí habría presentado febrícula y dolor de cabeza.

“Hoy cumple su cuarto día de padecimiento de Covid-19, persiste con síntomas mínimos, ha tenido algunos pequeños y breves episodios de febrícula, prácticamente ninguna otra molestia, cuando se le pregunta repetidamente, finalmente concede y dice: ‘Bueno, un poco de dolor de cabeza, ya que insisten tanto’.

“Hoy tuve el privilegio de estar en contacto telefónico con él un par de veces a mediados de la tarde y él sigue muy activo, no solamente con síntomas mínimos, sino además sigue ejerciendo sus funciones, esperamos que así continúe y, como él lo ha indicado, con absoluta transparencia lo seguiremos informando”.

Jueves 28

En la conferencia matutina, Sánchez Cordero condenó los comentarios en redes de un médico que sugería que un colega medicara al presidente para causarle una trombosis y celebró los deseos bienintencionados para con su salud.

“Muchas gracias por tus palabras, por tus buenos deseos. Y créeme que a mí también me lastimó y me molestó muchísimo este tipo de violencia, porque es violencia, y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales, éticas, que un médico debe de respetar. Y me enoja mucho”, dijo la funcionaria.

López-Gatell aseguró que tras varios días, el presidente se encontraba asintomático y en general bien de salud y de buen humor, aunque aún tendría que pasar algunos días en reposo y aislamiento.

“Ha evolucionado muy bien, estamos muy contentos por ello, el doctor Alcocer, quien es el secretario de Salud, y además su coordinador de atención, nos reporta todos los días y podemos informarlo con muchísimo gusto. El presidente está prácticamente asintomático, y además sumamente activo. Hoy tuve nuevamente el privilegio de hablar con él. Le está dando un seguimiento muy estrecho a todo este tema de la adquisición de vacunas que se concreten los contratos y que ya logremos tener las nuevas oportunidades de las dos vacunas que están al momento pendientes”, dijo.

También criticó los mensajes que se difundieron en redes sociales que alertaban de un agravamiento en su estado de salud y de una supuesta embolia que lo habría afectado parcialmente.

Viernes 29

La secretaria de Gobernación afirmó que el presidente se encontraba contento y optimista, bien de salud y se había recuperado favorablemente.

“En unos cuantitos días, ya apenas pase el periodo, podrá estar con nosotros y se incorporará, lo cual nos dará muchísimo gusto”, afirmó.

Sin embargo, al ser cuestionada por los escenarios hipotéticos en caso de que su salud se agravara, respondió tajante y molesta: “Son temas hipotéticos. Por lo pronto, está muy bien de salud. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes”, con lo que cerró la semana de conferencias matutinas.

