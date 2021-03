En ‘fast track’, Senado aprueba reforma eléctrica de AMLO

Entre acusaciones del PRI, PRD, PAN contra Morena de “albazo legislativo”, de no respetar los procesos y de no querer debatir, senadores avalaron en lo general modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. Los legisladores discuten en lo particular las reservas presentadas.

El dictamen avalado se deriva de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado sin tener ninguna modificación.

En sesión vespertina, convocada a última hora, los senadores aprobaron que se modifique el orden de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas y se le dé prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas.

Se privilegia a las plantas hidroeléctricas; luego la planta nuclear y las centrales geotérmicas de ciclo combinado y termoeléctricas de la CFE; plantas eólicas y solares de particulares, y centrales eléctricas del ciclo combinado de propiedad privada.

También obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revisar e invalidar los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica obtenidos, en su caso, mediante “actos constitutivos de fraude a la ley”.

Durante la discusión, Beatriz Paredes señaló que el PRI estuvo en desacuerdo con el desaseo en el procedimiento parlamentario con el que se procesó el dictamen. Mencionó que es grave la precipitación con el que se avalaron estas modificaciones a la LIE en comisiones unidas y dijo que Morena actuó unilateralmente.

“Fue grave la negativa de la mayoría de llevar a cabo un parlamento abierto. Es paradójico que tratarse de un asunto sobre un tema estratégico para el desarrollo nacional no haya disposición para escuchar opiniones diversas y, en cambio, para otros temas se fuerce a una consulta popular”, mencionó la senadora.

El panista Julen Rementería lamentó que no se diera el tiempo para convocar a parlamento abierto y escuchar a los expertos para que explicaran cuáles son las implicaciones de estas reformas. Recordó que durante la discusión de estas modificaciones en comisiones unidas, Morena solo daba argumentos ideológicos y no técnicos sobre las reformas.

Mientras, el senador Ricardo Monreal comentó que las reformas son constitucionales y son congruentes con lo dispuesto en la Carta Magna, porque, dijo, priorizan el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión.

“La Constitución no estableció ninguna regla para la participación de particulares en áreas exclusivas del Estado”, señaló el también coordinador de Morena en el Senado.

