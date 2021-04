Félix Salgado denuncia violencia política por parte del INE

Felix Salgado Macedonio, precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerce violencia política en su contra, además declaró que si no le permiten ser candidato, “no habrá eleciones en Guerrero”.

“Sí no estamos en la boleta, no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, declaró Salgado Macedonio, en medio de una caravana hacia la Ciudad de México, con el objetivo de manifestarse al exterior del INE.

Además reiteró frente a simpatizantes que de volver a recibir una negativa de parte del INE, no permitirá las elecciones en la entidad y aplicará el Artículo 39.

“Nos vamos a organizar Guerrero y vamos a aplicar el Artículo 39 constitucional, que dice: la soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ninguno, y menos el INE”, enfatizó Salgado Macedonio.

Felix Salgado se registró el 15 de febrero como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero para las elecciones del 6 de junio, ante esto, salieron a la luz pública las acusaciones por abuso sexual de al menos cinco mujeres.

