FGR cita como indiciados a científicos del Conacyt por delincuencia organizada

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) pidió la comparecencia de 5 de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quienes son acusados de peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Los primeros en comparecer como indiciados ante la entidad de la Fiscalía General de la República (FGR) serían Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico y secretario técnico del Fondo Sectorial del Conacyt, y Patricia Zuñiga Cendejas, ex secretaria técnica del Foro Consultivo; no obstante, por un brote de Covid-19 fueron sus suspendidas y reagendadas las citas.

Los exfuncionarios del Conacyt acudirían a la FGR para conocer la carpeta de investigación y las acusaciones abiertas de oficio en su contra.

Al mediodía de mañana miércoles deberá declarar ante la FGR, si no hay cambios, Gabriela Dutrénit Bielous, coordinadora del Foro Consultivo y Científico y Tecnológico entre 2012 y 2014 y académica de la UAM-Xochimilco.

La FGR citó a comparecer el 7 de octubre de 2021 como indiciados a José de Jesús Franco López, exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM y ex coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como a Julia Tagüeña Parga, ex coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt.

El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, presentó una denuncia para dar conocimiento de los hechos con apariencia de delito en contra de quien resulte responsable en agravio del patrimonio del organismo encargado de promover el desarrollo científico en México.

La investigación de la FGR a pedido del Conacyt encontró delitos penales como peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La Fiscalía señaló que tales delitos se investigan de oficio y se puede ejercer acción penal sin contar con mayor requisito, así como alcanzan penas que van de los 20 años hasta 40 años de prisión.

De acuerdo con la denuncia de la FGR, los científicos y exfuncionarios del Conacyt desviaron más de 471 millones de pesos de recursos públicos a gastos personales, los cuales fueron transferidos a través de dos fondos.

Los gastos de los 31 científicos del Conacyt fueron realizados desde 2002, año en que se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y hasta 2019. Por esa triangulación de recursos fue que los académicos son acusados por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El dinero público fue gastado por los 31 científicos en una casa residencial, viajes internacionales y nacionales, sueldos, impuestos, así como para el pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El dinero también fue gastado en banquetes, gasolina para autos particulares, servicio de telefonía móvil, servicios de tintorería, seguros y fianzas, entre otros gastos completamente ajenos a los previstos en las Reglas de Operación del Conacyt (FOINS) y en los Lineamientos del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa Presupuestario F 002).

La ilegalidad radica en que dichos recursos estaban destinados “exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación”, expone la FGR en la denuncia.

La Ley de Ciencia y Tecnología estableció la constitución del Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt.

