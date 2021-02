Fideicomiso eliminado por Morena financia la vacuna mexicana contra el Covid-19

El Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), desaparecido en 2020 por los diputados de Morena, financia con 135 millones de pesos a la empresa Laboratorio Avi-Mex para que desarrolle y fabrique la vacuna contra el Covid-19.

“Uno de los proyectos apoyados por Fordecyt es el Desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 diseñada en un vector recombinante de la enfermedad de Newcastle (rNDV)”, revela documentación a la que tuvo acceso Forbes México.

La encargada del desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 es Felipa Castro Peralta, responsable de investigación y desarrollo del Laboratorio Avi-Mex, una empresa dedicada a la investigación, manufactura, importación, exportación y comercialización de productos biológicos, farmacéuticos, desinfectantes y detoxificantes de micotoxinas para la salud animal.

El Fordecyt, uno de los 119 fideicomisos desaparecidos por Morena en la Cámara de Diputados por no contar con estructura orgánica ni personal propio para su funcionamiento, en tal virtud no es considerado como una entidad de la administración pública ni tampoco es una paraestatal.

Las personas sujetas de apoyo son las instituciones públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica, tecnológica y desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).

El 29 de septiembre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa impulsada por los legisladores de Morena para desaparecer 109 fideicomisos “sin estructura” a fin de que estos fondos sean reintegrados a la Federación y se reasignan a temas de salud, así como para financiar programas sociales del gobierno.

Por otra parte Avimex, fundada en 1952, tiene una participación importante en México, ya que está dedicada de manera exclusiva a prevenir y mejorar la salud y la productividad de los animales destinados al consumo humano.

En 2009, David Sarfati-Mizrahi, Bernardo Lozano-Dubernard, Ernesto Soto-Priante y Felipa Castro-Peralta, investigadores de Laboratorio Avi-Mex, trabajaron en una dosis con efecto protector de una vacuna recombinante del virus de la influenza aviar subtipo H5, que utiliza como vector al virus de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota, con Ricardo Flores Castro, director del CENID Microbiología del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), así como Elizabeth Loza-Rubio y Manuel Gay-Gutiérrez del INIFAP.

La vacuna de Laboratorio Avi-Mex e INIFAP fue evaluada contra el desafío del virus de influenza aviar H5N2 de alta patogenicidad y con el virus de la enfermedad de Newcastle velogénico viscerotrópico en pollos de engorde con niveles altos de anticuerpos maternales.

“El 100% de los pollos vacunados con la vacuna rNDV-LS/ AI-H5 estuvieron protegidos contra el desafío con el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad y de Newcastle velogénico viscerotrópico cuando se aplicó una dosis de desafío de 106.8 EID50 o mayor, administrada por instilación ocular”, dicen los investigadores en el resumen de su estudio.

“Las aves vacunadas con la vacuna con la cepa LaSota de Newcastle estuvieron protegidas contra la forma velogénica viscerotrópica de esta enfermedad pero no contra la influenza aviar de alta patogenicidad”, añaden los científicos del Laboratorio Avi-Mex e INIFAP.

El 8 de mayo de 2020, Laboratorio Avi-Mex registró el nombre Vaxigen New Co Vid, el cual será usado como marca de productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios.

Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la marca Vaxigen New Co Vid puede ser usada también en alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinarios, así como desinfectantes, fungicidas, herbicidas y vacunas humanas y veterinarias.

El 21 de septiembre de 2020, el IMPI le impidió y prohibió al Laboratorio Avi-Mex registrar como marca: Vaxigen New Co Vid.

El 13 de noviembre de 2020, Juan Carlos Amaro Alvarado, apoderado legal del Laboratorio Avi-Mex, se inconformó con la determinación del IMPI, quien prohibió el uso de la marca Vaxigen New Co Vid.

“Vaxigen New Co Vid es inminente distintiva, no es descriptiva de las cualidades o características de los productos (amparados o su parecido con Manual MIP 3+ Médico Interno de Pregrado, Xiaomi Youpin, Thinq Dashboard, Rainfresh, Logex, entre otros más) y tiene características propias e individuales que permiten diferenciar”, dice Amaro Alvarado.

La otra ayuda

La vacuna Covid-19 basada en el Virus Recombinante se basa en la Enfermedad de Newcastle (rNDV) como vector (de Laboratorio Avi-Mex) es uno de los 19 proyectos financiados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (Amexcid).

El dinero para financiar la vacuna contra el Covid-19 del Laboratorio Avi-Mex proviene del Fondo México, que es conocido como el Fondo Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. Ese fondo fue creado para donar y financiar proyectos de energía, transporte, telecomunicaciones, facilitación comercial, seguridad alimentaria, medio ambiente, vivienda y salud para países de Centroamérica.

Al 31 de diciembre de 2020, el Fondo México tiene 26 millones de pesos listos para ser usados en diferentes programas para Centroamérica y para frenar el brote de Covid-19 en la República Mexicana.

Laura Elena Carrillo Cubillas, directora de Amexcid, firmó un acuerdo con Bernardo Lozano Dubernard, apoderado Legal del Laboratorio Avi-Mex, para apoyar al mejoramiento mutuo de capacidades, desarrollo constante de investigación científica.

El acuerdo suscrito es para que Laboratorio Avi-Mex desarrolle sistemas de prevención, pronto diagnóstico y eficaz tratamiento de enfermedades relacionadas con las disciplinas biomédicas, dice el documento fechado el 5 de octubre de 2020.

El trabajo desarrollado por Laboratorio Avi-Mex debe de ser de utilidad para el avance científico y tecnológico en materia de investigación y desarrollo de insumo médicos, con el fin de contribuir en la atención de las necesidades en materia de salud de la población mexicana, así como de otros países en el contexto de cooperación internacional para el desarrollo.

