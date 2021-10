La filantropía no es función de las empresas; pagar impuestos, sí: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no es función de las empresas invertir en obras sociales sino cumplir con la inversión, creación de empleos y el pago de contribuciones al Estado.

Esta fue la defensa que hizo el mandatario federal a los límites que tendrán las organizaciones de la sociedad civil para la deducción de donativos, política que se discute en la Miscelánea Fiscal en la Cámara de Diputados.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que la deducción de impuestos a las empresas con la promesa de que se invertirían en obras de impacto social para la población fue un invento de los empresarios para evadir sus responsabilidades fiscales.

“Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? No, esa no es la función de las empresas”, apuntó.

“Eso lo inventaron y ¿saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno”.

El presidente de la República afirmó que es responsabilidad del gobierno atender las necesidades sociales y recreativas de la población con el uso de las contribuciones de empresas y sociedad en general.

Cuestionado sobre la intención de limitar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, el jefe del Ejecutivo federal rechazó esta suposición al tiempo que pidió que los grandes contribuyentes aporten más.

Respecto a la obligatoriedad para que los mayores de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, medida que ha sido calificada como terrorismo fiscal, el mandatario federal argumentó que se busca inhibir fraudes al fisco.

De igual manera, fustigó a la oposición por criticar todas sus acciones de gobierno debido a su nerviosismo por el avance de su administración.

“Quitando el hecho de que sean menores de edad, eso es bueno, también es lo mismo, lo que pasa es que los opositores están muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo”, lanzó.

