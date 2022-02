AMLO ordena a FGR enviar al INE expediente sobre su hermano Pío López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) enviar al Instituto Nacional Electoral (INE) la información que hay sobre su hermano Pío López Obrador sobre el caso en el que se le ve recibiendo dinero en efectivo del exfuncionario David León para financiar a Morena.

En conferencia, el mandatario federal señaló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le habló para informarle que el fiscal Alejandro Gertz Manero lo buscó para decirle que no podría entregar el expediente que solicitaba el órgano electoral “por una cuestión técnica, legal”.

“Con todo respeto le pedí al fiscal que enviara el expediente al INE. Quien resulte responsable que sea castigado. No fabricar delitos, pero no encubrir a nadie (…) Entonces, adelante y que no se tarden en las investigaciones”, enfatizó el mandatario.

Además, sobre el tema de las casas de su hijo José Ramón López Beltrán, AMLO dijo que si hay pruebas, que sean presentadas porque él no protege a nadie.

“Estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción. No permitir nada de eso, nepotismo, amiguismo, influyentísimo, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos. Puedo decir, no somos iguales”, declaró.

La semana pasada los consejeros del INE señalaron que preparaban incidentes de incumplimiento de sentencia contra la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) -que es parte de la FGR- por no entregar información sobre los casos de Pío López Obrador y Odebrecht.

La consejera Adriana Favela explicó que pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fede entregarles información sobre las carpetas de investigación que hay del hermano del presidente, este organismo no lo ha hecho.

Mencionó que por ello, la Dirección Jurídica del INE preparaba los incidentes de incumplimiento de sentencia para que sean presentados ante la Sala Superior del TEPJF, pues la Fiscalía no ha cumplido con la sentencia.

Mientras, el consejero Ciro Murayama explicó que el INE quiere conocer si hubo recursos irregulares del caso que involucra a Pío López Obrador a partidos, como Morena.

