Foto de Emilio Lozoya en restaurante, ‘chocante’, dice Ebrard

Tras la difusión de una fotografía de Emilio Lozoya —testigo colaborador en el caso Odebrecht— en un restaurante de lujo, el canciller Marcelo Ebrard comentó que es “chocante” ver la imagen de Lozoya en un lugar público, mientras que el senador Ricardo Monreal sostuvo que el exdirector de Pemex debe “actuar con cautela”.

En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores declaró que no le toca evaluar las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ni del Ministerio Público.

“No me toca hacer la evaluación al respecto, pero es muy chocante ver esa imagen por no decir (otra cosa), pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento es a la Presidencia y a su Gobierno en la lucha por la corrupción”, respondió a la pregunta de el caso Lozoya pone en evidencia que no se actúa contra la corrupción.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, comentó que los testigos protegidos, como Emilio Lozoya, deben actuar con prudencia.

“Creemos que los testigos protegidos tiene que someterse a un estatus diferente: deben de actuar con prudencia y con mucha cautela por el papel tan delicado en el que se encuentra”, sostuvo.

El legislador mencionó que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene la confianza de los senadores, pero podrían llamarlo a comparecer.

“El fiscal general hasta el momento —en el Senado— tiene un voto de confianza y nos parece que ha desempeñado de manera correcta su función. Es un fiscal prudente, cuidadoso, probo, pero eso no exime que nos reúnanos con él“, dijo Monreal.

“El Senado, no solo en este caso, en el caso de órganos autónomos, tendrá mayor injerencia interlocución, porque el Senado es quien los nombra y ratifica. Haremos lo propio sin que esto implique excederse de la función que nos corresponde”, agregó el también coordinador de la bancada de Morena.

