Gobernador de Veracruz califica como ‘separatistas’ a mandatarios opositores a AMLO

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, calificó como “golpistas” y separatistas” a los gobernadores de oposición a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores. Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es unir a todos los estados para salir adelante. Me parece una intención de agruparse como golpista, pero lo veo de esa manera… separatista, sería mejor la palabra para empezar a diferir. No podemos separarnos en grupos, tenemos que unirnos. Solos no vamos a poder”, señaló en mandatario estatal, durante la conferencia de prensa presidencial en Veracruz.

García agregó que la autoridad sanitaria veraruzana sigue las indicaciones de la autoridad federal, por lo que ‘no aceleraremos en el desconfinamiento’.

El sábado, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que los mandatarios estatales provenientes del Partido Acción Nacional, no son ‘opositores a López Obrador, pero sí un equilibrio’.

“Reflejamos nuestras preocupaciones frente al delicado momento actual que vive México en donde percibimos un creciente deterioro en nuestras instituciones, incluso, una acechanza sobre los organismos autónomos”, dijo Corral