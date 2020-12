Gobierno federal engañó a ciudadanos sobre casos de coronavirus: NYT

Desde el 4 de diciembre la Ciudad de México había superado las cifras para declarar semáforo rojo, según un análisis de The New York Times, por lo que dicho medio asegura que el Gobierno federal “engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote”.

El medio estadounidense explica en una publicación, que puede leerse dando clic aquí, que el Gobierno mexicano usó dos cifras más bajas de las reportadas públicamente para calcular el color del semáforo, de esta forma la Ciudad de México podría continuar con todo tipo de actividades.

“En un documento del 4 de diciembre firmado por López-Gatell que notificó a Sheinbaum, Alcaldesa de la Ciudad de México, sobre el cálculo del riesgo, el Gobierno federal afirmó que sólo el 45 por ciento de las camas de hospital con ventiladores estaban llenas. López-Gatell había informado públicamente anteriormente que el 58 por ciento de las camas con ventiladores estaban ocupadas”, indicó NYT en la investigación.

También hubo engaño en las cifras sobre las pruebas de Covid-19 que dieron positivo a finales de noviembre, según la publicación estadounidense.

“El documento que López-Gatell le envió a Sheinbaum también afirmó que el 25 por ciento de las pruebas de coronavirus en la Ciudad dieron positivo a fines de noviembre. Pero los propios datos del Gobierno federal muestran que más del 35 por ciento de las pruebas tuvieron un resultado positivo durante ese período”, expuso.

Con estos datos, la capital mexicana debió haber declarado semáforo rojo desde el 4 de diciembre pero lo hizo hasta dos semanas después, justo el 18.

“En lugar de cerrar la economía, el Gobierno federal engañó al público sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México permaneciera abierta durante otras dos semanas, según funcionarios y una revisión de documentos gubernamentales”, indicó el texto.

De acuerdo con la publicación, The New York Times pidió al Gobierno mexicano su versión sobre estos hechos pero no obtuvo respuesta.

