Hacienda no dará el aval para el crédito BID-CMN de apoyo a mipymes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no podemos dar el aval” para el crédito propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo, “porque no vamos a endeudar al país”.

“No me opongo si no es a costa del presupuesto federal, pero si es a cargo del presupuesto, no lo acepto”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Ayer, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, miembro del Grupo BID que financia empresas y proyectos sostenibles, anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares.

Incluso, la Secretaría de Economía, en su cuenta de Twitter, hizo el anuncio de la negociación realizada junto con Hacienda.

Sin embargo, López Obrador indicó que “la Secretaría de Hacienda no dará su aval (al programa BID Invest-CMN) porque el gobierno se enfocará en apoyar a los más necesitados. No me gusta el modito de que se pongan de acuerdo y nos impongan sus planes. Ya no es como antes, no estamos de floreros”.

