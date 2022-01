Hay más contagios por Ómicron pero no más hospitalizaciones ni muertes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un crecimiento en el número de contagios en México por la variante de Covid-19, Ómicron, pero negó que se hayan incrementado las hospitalizaciones y muertes.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó que las proyecciones de la autoridad sanitaria es que aumentarán los casos clínicos de Covid-19, pero esta no será tan agresiva como otras presentadas el año pasado y en 2020.

“Adelanto, porque tengo el informe diario, que sí están incrementándose los contagios por esta variante, pero no hay más hospitalización, y no hay fallecimientos, en una síntesis, un resumen, pensamos que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la misma gravedad está variante que la otra que nos afectó mucho”, indicó.

De manera preliminar, el presidente de la República informó que hasta ayer se reportó un 14% de hospitalizaciones por infección de Covid-19 y un 12% de ocupación de camas con ventilador.

“En Estados Unidos incluso se esta sosteniendo que son 5 días de reposo y los síntomas no tienen las mismas características de la otra variante, que era más dañina, desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va ser lo mismo”, sostuvo.

De acuerdo la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), en la Ciudad de México se tienen detectados 159 casos de la variante Ómicron seguida por el Estado de México que reporta 35 casos.

En Quintana Roo hay 18 casos, en Yucatán 13, en Tabasco 12, en Puebla cuatro, cinco en Tamaulipas, en Sinaloa dos; mientras que Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Baja California un caso por entidad.

