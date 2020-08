Hay mucha ignorancia de Calderón; es un águila juarista, no de Morena: Sheinbaum

Es un águila juarista la que está colocada en los adornos patrios del Zócalo de la Ciudad de México, puesto que la intención es reconocer la participación del expresidente Benito Juárez en la historia del país, reiteró la jefa de gobierno de la capital, Claudia Shienbaum.

Esto, luego de las críticas que se desataron en redes sociales por la representación de esta figura, ya que algunos apuntaron que esa misma águila fue utilizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus campañas electorales y por el partido Morena.

Al respecto, la titular del Ejecutivo local descartó que esa imagen tenga que ver con el símbolo del partido al que pertenece, así como que se esté atentando contra los símbolos nacionales.

Reiteró que esa águila es parte de la historia de México y que se puede ubicar en los billetes de 20 pesos junto a la imagen del expresidente Juárez.

“No se había puesto a Leona Vicario y nadie dice nada, es parte del reconocimiento de la historia de nuestro país”, agregó en conferencia de prensa virtual.

Shienbaum Pardo calificó de ignorantes los comentarios del expresidente Felipe Calerón donde dice que el águila que se colocó en los adornos patrios de este año viola la Constitución política.

“Hay mucha ignorancia por parte del expresidente con todo respeto, no ha visto los billetes de 20 pesos, no conoce parte de la historia de México, no tiene nada que ver”, indicó.

Acotó que la intención es recuperar los principios juaristas, así como reivindicar al mejor representante del Ejecutivo que ha tenido el país: Benito Juárez, según la funcionaria.

Descartó que exista una polarización entre “chairos” y “fifis”, así como que este símbolo abone a ello.

“Hay algunos que quieren borrar de la historia nacional a Juarez, nosotros lo reivindicamos”, sentenció.