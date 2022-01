Hay presidente para el tiempo necesario, afirma AMLO sobre su salud

Tras ser sometido a un cateterismo cardiaco ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su salud está bien y que, si el Creador, la ciencia y la naturaleza se lo permiten, terminará hasta 2024 su mandato.

En un video transmitido en sus redes sociales la mañana de este sábado, el titular del Ejecutivo narró que los médicos le sugirieron hacerse un ctateterismo luego de que hace 15 días se hizo una prueba de esfuerzo como parte de su supervisión tras padecer hace 8 años un infarto.

El procedimiento ya estaba programado para semanas atrás, pero como se enfermó de Covid-19, tuvo que esperar a recuperarse y hasta ayer pudo acudir a que se lo realizaran.

El mandatario agregó que en el cateterismo, el cual duró media hora, los médicos encontraron bien sus arterias y tras pasar la noche en el Hospital Central Militar, esta mañana regresó a Palacio Nacional, donde vive.

“Tengo unas ganas de regresar a las giras y eso me estaba deteniendo; ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico, para llevar a cabo los cambios y la transformación”, expresó López Obrador.

