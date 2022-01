Imperan jaloneos en Morena por encuestas y cuota de género en candidaturas

Más tardaron los procesos internos de Morena para elegir a sus abanderados para las elecciones de gubernaturas en 6 estados del país que los aspirantes en descalificar el proceso de elección interna y meter al partido en una nueva crisis de credibilidad.

Como se está haciendo costumbre al interior de Morena y en cada ciclo electoral, los aspirantes que no fueron beneficiados por las encuestas y que querían competir por Morena en las elecciones estatales arremetieron contra el método determinado por la Comisión Nacional de Elecciones: las encuestas.

La primera inconformidad se dio con el resultado de la encuesta en Oaxaca, donde la senadora Susana Harp Iturribaría, sobrina del empresario Alfredo Harp Helú, competía con su compañero de escaño Salomón Jara por la candidatura de Morena en la entidad.

Salomón Jara resultó al final electo por posicionarse mejor en las preferencias electorales.

La también cantante acusó a la dirigencia de Morena de no respetar el principio de paridad de género. por lo que impugnó el resultado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; además, advirtió que de no ser atendida, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Harp argumentó que de acuerdo con los resultados de las encuestas, es la segunda mujer mejor evaluada en las contiendas para las seis gubernaturas y más del 50% de los oaxaqueños prefiere que una mujer gobierne la entidad.

“La paridad de género debe impulsar a las mujeres que somos más competitivas y contamos con el mayor nivel de conocimiento y aceptación en nuestros estados. No podemos permitir una vez más, que las acciones afirmativas hacia las mujeres sean para las contiendas más desfavorables”, acusó la senadora.

De acuerdo con la dirigencia nacional, de las seis elecciones en disputa, dos serán encabezadas por mujeres, en este caso Aguascalientes y Durango, donde, de acuerdo con las proyecciones, el partido tiene menos posibilidades de triunfo.

Aunque reconoció que otros partidos políticos se han acercado a ella para invitarla a competir por el estado, Susana Harp descartó que esté en sus planes abandonar Morena y, por el contrario, reafirmó su postura de pelear la candidatura por Oaxaca.

Otro de los estados calientes para Morena y el proceso electivo interno es Durango, donde el senador José Ramón Enríquez, quien busca la candidatura, tronó contra la dirigencia nacional y Mario Delgado, acusando simulación en las encuestas.

Enríquez resultó el mejor posicionado en las encuestas realizadas por Morena para la gubernatura de Durango; no obstante, su postulación fue desechada al aplicarse el criterio de paridad de género.

En su lugar fue designada la diputada Marina Vitela Rodríguez.

“Se definió un criterio de manera cupular en Morena, un criterio para acomodar hombres y mujeres. Por supuesto que fue un criterio oscuro, que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente; es decir, se lo sacaron de la manga”, acusó el legislador en conferencia de prensa.

El asunto ha escalado en tal magnitud que Enríquez ha acusado a Mario Delgado de ser la cabecilla de la mafia del poder al interior de Morena y amagó con renunciar al partido.

El legislador acusó al dirigente nacional de simular las encuestas cuando desde antes de su aplicación ya se habían elegido a los precandidatos.

Otro caso de inconformidad se presenta en Quintana Roo, donde la aspirante Marybel Villegas Canché también arremetió contra el proceso interno de Morena para la elección de candidatos.

El 22 de diciembre, Morena determinó que la candidata mejor posicionada en la entidad era Mara Lezama Espinosa, quien es presidenta municipal de Benito Juárez, demarcación con cabecera en Cancún.

Villegas Canché consideró que su elección resultó de una imposición de la dirigencia nacional y aseguró que su designación sólo significa la continuidad del mal gobierno.

“Morena decidió la candidatura, pero el pueblo decidirá el 5 de junio”, advirtió la aspirante.

