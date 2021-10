Inai ordena a Conade transparentar auditoría de mal manejo de Fodepar

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) transparentar la auditoría del manejo irregular del dinero del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), ya que no acreditó la existencia de una carpeta de investigación por la presunta comisión de delitos.

“Para que pueda acreditarse que la información requerida pudiera obstruir la persecución de los delitos debe configurarse la existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite”, indicó el Inai luego de que la Conade reservó la auditoría del Fodepar con el argumento de que darlo a conocer obstruiría la persecución de delitos.

La auditoría realizada a la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade, la cual era la encargada de administrar y entregar el dinero del Fodepar, determinó irregularidades en el uso de recursos públicos, como la contratación de aviadores y comprobación de gastos apócrifos, incorrecta y carente de validez fiscal.

La Conade tampoco acreditó ante el Inai un vínculo entre la auditoría del Fodepar y la carpeta de investigación o el proceso penal, según sea el caso, explicó el Inai, el cual revocó la determinación de reservar la auditoría por parte del organismo a cargo de la exvelocista Ana Gabriela Guevara.

El 17 de septiembre de 2021, la Subdirección de Calidad para el Deporte dijo que tenía conocimiento de que la auditoría realizada al Fodepar por una orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no había sido concluida.

El Fodepar fue creado el 30 de septiembre de 1998 por José Ángel Gurría Treviño, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por Miguel Limón Rojas, secretario de Educación (SEP), por Carlos Sales Gutiérrez, director de Nacional Financiera, así como Ivar Sisniega Campbell, presidente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

El fondo para el pago de las becas deportivas estaba justificado en la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, la cual faculta a la Conade a formular, proponer y ejecutar una política para impulsar a los deportistas de alto rendimiento en México.

Forbes México pidió al Inai coadyuvar en la solicitud de la copia de las 6 observaciones, anexos, recibos de pago, bitácoras, cheques y cualquier documento contenido en la auditoría con el número 12/2019, la cual fue realizada por el Órgano de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a la Subdirección de Calidad para el Deporte.

El Órgano Interno de Control de la Conade hizo una serie de recomendaciones correctivas y preventivas a la Subdirección de Calidad para el Deporte, luego de que encontró deficiencias en la normatividad que regula el Fodepar, así como una inexistencia de lineamientos específicos de comprobación para recursos otorgados e insuficiencia en la normatividad que regula a los responsables del fideicomiso.

También hallaron irregularidades en la contratación y prestación de servicios llevadas a cabo por medio del Capítulo 300 en diversas áreas de la Subdirección de Calidad para el Deporte.

Los auditores encontraron una indebida figura de analistas técnicos administrativos, quienes fueron beneficiados económicamente por el Fodepar, como entrenadores del alto rendimiento.

También detectaron irregularidades en el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos por apoyo de diversos entregados de manera directa a entrenadores beneficiarios del Fodepar durante el segundo semestre de 2019.

El órgano interno de la Conade informó que halló irregularidades en el otorgamiento, aplicación, comprobación e irregularidades en la documentación comprobatoria de recursos por concepto de apoyos entregados de manera directa a las federaciones beneficiarias del Fodepar.

El 13 de agosto de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó del cargo al subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por darle privilegios a sus subalternos, que no eran atletas de alto rendimiento.

Según la SFP, el Órgano Interno de Control en la Conade acreditó la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan, a personas que no eran atletas de alto rendimiento tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los servicios fueron solicitados por dos funcionarios públicos sujetos a la supervisión del Subdirector de Calidad para el Deporte, a quien se le impuso la sanción tomando en cuenta su reincidencia y nivel jerárquico, así como la ética y capacitación que deben cumplir quienes asumen una tarea pública.

“Elegí exponer públicamente este recurso de revisión, porque aparte de ser un tema de rendición de cuentas (…) me permitió ilustrar el trabajo complementario que debe de existir entre los distintos componentes del sistema de rendición de cuentas mexicano”, señaló Norma del Río Venegas, comisionada del Inai encargada del expediente de inconformidad..

Asimismo, la comisionada recordó que entre 2019 y 2021, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el Órgano Interno de Control de la Conade practicó en esa institución auditorías que se hicieron públicas, y cuyos resultados ”arrojaron irregularidades, entre otras, en el manejo de los recursos públicos asignados para apoyar al deporte de alto rendimiento y la modernización administrativa de la Comisión; en febrero de este año, la Secretaría de la Función Pública informó sobre algunas sanciones administrativas, pero también la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la cuenta pública” de esa institución.

La comisionada Del Río revisó las causales invocadas para la reserva de la información y encontró que la Conade no entregó los elementos necesarios para validar sus argumentos para no entregar la información solicitada, es decir, no formuló la prueba de daño que justificara la clasificación de la información, dada la inexistencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de leyes que se encuentran en trámite.

Por unanimidad, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Conade y le ordenó entregar la información solicitada y en caso de que ésta contenga información confidencial, entregue una versión pública correspondiente.

