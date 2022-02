La industria de la aviación y su derecho, la pasión de Onésimo Cepeda

La pasión de Onésimo Cepeda Silva, obispo emérito de Ecatepec, salió a relucir cuando recomendó al gobierno de México dar concesiones a empresas privadas para que ofrecieran el servicio de transporte aéreo de pasajeros, ya que una aerolínea con capital de inversionistas ofrece mayores ventajas que desventajas.

“Somos de la opinión de que hay que darle al particular la oportunidad de explotar el servicio público que nos ocupa, eso sí debidamente regulado, controlado y vigilado por el Estado, y en su caso de que el particular no pueda proporcionar ese servicio en forma adecuada: El Estado debe tomar el problema en sus manos y prestar un servicio digno y de su categoría”, señaló el párroco, quien tuvo una fuerte vinculación con políticos del PRI y empresarios como Carlos Slim Helú.

El prelado, quien falleció a los 84 años de edad por complicaciones derivadas de Covid-19, escribió una serie de recomendaciones y puntos de vista en su tesis “El Estado y la aviación civil”, escrita para graduarse como licenciado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1961.

Lee: Fallece Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec, a los 84 años

“(La concesión) es un régimen que ha nacido de la libertad de comercio de los particulares y que cuando está debidamente regulado por el Estado llega a rendir óptimos frutos, que redundan en beneficio tanto del particular como del Estado y de los usuarios”, apuntó el entonces estudiante y futuro sacerdote que llegó a tener una fuerte influencia en los gobiernos del Estado de México.

Foto: Carlos del Valle.

Antonio Francoz Rigalt, exsubdirector de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue una de las personas clave para que Onésimo Cepeda Silva impulsara el modelo de concesión en México, la cual arrastraría al mundo en el torbellino de las competencias aéreas comerciales y turísticas y llegue a sobresalir en ellas.

El 9 de enero de 2022, la Iglesia católica informó que el cura se había contagiado de Covid-19, por lo que tuvo que ser conectado a un respirador artificial. Al principio, se comunicó que estaba estable y con vida.

“Con esperanza en la Resurrección comunicamos que nuestro hermano, Mons. Onésimo Cepeda Silva, Obispo Emérito de Ecatepec ha sido llamado a participar de la Pascua Eterna de Cristo. Nos unimos en la cercanía de la fe y la oración por su eterno descanso, manifestamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y fieles que sirvió en vida como su pastor”, difundió el Episcopado Mexicano en el documento.

Murió la noche del 31 de enero, pero dejó su pensamiento sobre la industria aérea en México, la cual ha sido golpeada por la pandemia de Covid-19 y que en unos cuantos días tendrá un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México.

Onésimo Cepeda y Antonio Chedraoui. 2 de septiembre de 2012. Foto: © Fernando Luna Arce.

El ejemplo más claro del sistema de concesión —citaba en un momento Onésimo Cepeda Silva en su tesis de licenciatura— “lo tenemos en las compañías de aviación norteamericanas”.

Un régimen de economía mixta nace para solucionar la pugna del Estado y los particulares, ya que el capital y la administración están en manos de ambos, explicó.

“Hemos podido apreciar tanto en Francia como en México, el constante crecimiento de las empresas de participación estatal, con resultados satisfactorios”, indicó quien fuera también teólogo por la Pontificia Universidad de Friburgo.

Sobre la prestación del servicio público del transporte aéreo por el Estado, indicó: “Hemos podido comprobar que el Estado, actuando con recta intención puede satisfacer plenamente un servicio público de transporte aéreo y hacer de la empresa estatal una compañía internacionalmente reconocida por su categoría, como en el caso de Air France”.

Si el Estado presta el servicio público del transporte sale muy costosa la inversión, que de otra forma haría los particulares; el empresario siempre “ha sido mejor comerciante y administrador que el Estado”, expuso Cepeda.

“Cuando se establece un monopolio al no haber competencia, el servicio decae en calidad y técnica, lo que redundaría en perjuicio de la colectividad”, añadió.

Foto: Carlos del Valle

La idea de Onésimo Cepeda de escribir sobre el derecho aéreo nació del cúmulo de pasiones desencadenadas en las dos guerras mundiales, cuando la industria surge como potencia renovadora del género humano para la conquista del espacio.

El obispo señaló que el hombre creó la aviación militar dándole un bautizo de hierro y fuego a la lucha por dominar el espacio, en espera de magnificencia en el porvenir de la humanidad.

“Surgen al inicio de este amanecer los admirables instrumentos del dominio del espacio, que vienen a ser como la ofrenda de los caídos en la lucha, por el mejoramiento y la paz del renovado género humano”, comentó el obispo de Ecatepec.

Te puede intersar: El Fondo de Cultura Económica construirá una librería y un centro cultural en La Paz, Bolivia

“Podemos alegar como causa principal de la elección el Estado y la aviación civil como tema de trabajo, el convencimiento de la importancia enorme de la navegación aérea como medio desarrollo cultural y comercial de nuestro pueblo y la necesidad de regular muy especialmente las relaciones entre el Estado y el Servicio Público de Transporte Aéreo”, expuso.

Agregó que los progresos de la técnica aeronáutica han obligado a los Estados a modelar nuevas leyes caminando por el sendero del nuevo derecho, a base de tanteos, primero sistematizaciones y codificaciones más tarde.

Onésimo Cepeda, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, Manlio Fabio Beltrones y Antonio Chedraoui. 2 de septiembre de 2012. Foto: © Fernando Luna Arce.

“Sin temor a equivocarnos, que en la misma forma que ha venido evolucionado el Derecho Aéreo hasta nuestros tiempos, los problemas jurídicos de la navegación aérea seguirán sufriendo un desenvolvimiento comparable únicamente al que el propio medio de esa navegación, el avión va adquiriendo en la técnica”, subrayó Onésimo Cepeda.

Detalló que el desarrollo técnico de la navegación aérea, que ha creado la posibilidad de cruzar largos trayectos mundiales en un tiempo proporcionalmente breve ha traído consigo un fuerte aumento de la circulación aérea internacional para el transporte de pasajeros como para el transporte rápido de artículos valiosos, incrementando de esta forma el turismo internacional, fuente importante de ingresos en nuestra Patria, como el comercio.

Foto: Carlos del Valle.

“Es comprensible que cada Estado se ocupe del problema de reglamentar el transporte aéreo con objeto de incrementar, mejorar y controlar el tráfico aéreo en su territorio”.

“Hemos querido estudiar y dar a conocer la forma en que el Estado ha tratado de realizar su función: Desde el régimen de permisos eventuales a particulares, pasando por las concesiones, la prestación de dicho servicio por el Estado, y más aún, por organismo y entidades internacionales”.

La importancia que tiene la aviación privada, y la gran necesidad que tiene México, tanto el gobierno como los particulares de impulsar, ya que de allí saldrán nuestros aguiluchos del mañana que le darán — es nuestro deseo— gran auge a la aviación de nuestra Patria colocándola dentro de los primates de la aeronavegación, concluyó Onésimo Cepeda Silva.

Onésimo Cepeda. 7 de septiembre 2012. Foto: © Fernando Luna Arce.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado