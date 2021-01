INE aprueba ordenar a AMLO no hablar del proceso electoral 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con 9 votos a favor y 2 en contra, aprobó ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y funcionarios, evitar formular algún posicionamiento o valoración que sean favorable o adverso en sus actos públicos sobre el proceso electoral de 2021.

De esta manera, López Obrador no podrá hablar en sus conferencias matutinas ni en cualquier acto público sobre la vida interna de los partidos, su financiamiento público, tanto a nivel nacional como local, como tampoco podrá hacerlo sobre candidaturas partidistas o independientes.

“Han de abstenerse de abordar temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos; financiamiento público y acceso a radio y televisión; vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes; cargos de elección local y federal; etapas de procesos electorales; coaliciones, alianzas locales y federales; plataformas; campañas; estrategias electorales de cualquier fuerza política”, indicó el instituto en el proyecto avalado.

En sesión extraordinaria, el consejero y presidente de la Comisión de Quejas, Ciro Murayama, recordó que en el pasado 29 de diciembre, después de que fue cuestionado el mandatario federal sobre una coalición entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, López Obrador respondió “no me quiero meter en eso. No me corresponde”.

A lo que dijo que esa debe ser siempre la respuesta en temas político-electorales: “Esa respuesta breve, clara, es el mejor ejemplo de lo que se propone aquí. No corresponde a los gobernantes hablar de los actores políticos ni hacer valoraciones de las opciones electorales. Esa acertada de ‘no me corresponde’, que sea para todos, sin distingos”.

Durante la discusión, el consejero del Poder Legislativo por parte de Morena, Alejandro Viedma, señaló que la autoridad electoral funda su determinación a partir de una falacia de generalización de dichos atribuibles al presidente del país.

“Esta falacia se limita a partir de un análisis aislado, de un número limitado de conferencias matutinas (…) Hay que decirlo con todas sus letras: censura previa, lo cual es inédito y para algunos, impensable”, dijo el también diputado federal.

Durante la discusión de más de cinco horas, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, especificó que con este acuerdo no se está decidiendo si López Obrador puede o no realizar sus conferencias o si puede o no expresarse o informar a los mexicanos, sino, enfatizó, es para establecer si puede intervenir con sus comentarios a favor o en contra de algunos contendientes en las elecciones con el propósito de incidir en el voto ciudadano.

“Son dos cosas distintas, esto último (intervenir en las elecciones) lo prohibe la Constitución no el INE, al establecer que todos los funcionarios debemos ajustarnos al principio de imparcialidad”, dijo.

Por su parte, la consejera Adriana Favela señaló que el INE no está privando la libertad ni el derecho a la información, sino que pone atención en temas que pueden tener una incidencia en el proceso electoral, y “nosotros como autoridad electoral debemos buscar equidad en la contienda”.

El 28 de diciembre, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante el INE contra López Obrador por emitir expresiones en contra de la alianza entre el sol azteca, el PAN y el PRI.

